Alepa entrega o título de Cidadã do Pará à cantora Gretchen

Na manhã desta quarta-feira, Maria Odete de Miranda de Souza, conhecida popularmente como Gretchen, recebeu o título de Cidadã do Pará, na Assembleia Legislativa do Estado (Alepa). A cantora e empresária casada com o músico paraense Esdras de Souza nasceu no Rio de Janeiro, mas há dois anos escolheu Belém para viver.

O Decreto Legislativo concedendo a homenagem foi apresentado pela deputada petista Dilvanda Faro e aprovado por unanimidade pelos demais parlamentares presentes na sessão do dia 8 de dezembro, da Alepa.

A entrega do título foi realizada na Sala Vip, localizada na sede do Poder Legislativo do Estado, e reuniu prefeitos e vereadores de municípios do Pará. Na ocasião, Gretchen agradeceu o reconhecimento, afirmando que isso faz com que ela tenha mais condições ainda de poder fazer alguma coisa pelas mulheres, principalmente as mulheres paraenses, “que precisam da minha força, minha influência, para que elas fiquem mais forte e realmente consigam se libertar de qualquer problema com violência doméstica, com agressões”, declarou.

Engajada em causas que combatem a violência contra às mulheres, em 2020, foi madrinha da campanha alusiva aos 14 anos da Lei Maria da Penha, promovida pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) e pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

VEJA MAIS

“Espero que vocês todos usem e abusem da minha influência para que eu possa estar levando mais força ainda para o Pará”, completou.

De acordo com a deputada Dilvanda Faro, conceder o título é o reconhecimento por tudo o que ela faz pelo estado. "Fiz questão de homenagear a Gretchen com o título de Cidadã Paraense por sua atuação em defesa das mulheres, por ser uma mulher empoderada, mãe de família, que inspira outras mulheres em todo o Pará e no Brasil. Reconhecer ela como cidadã é merecido; não à toa, foi por unanimidade".

De acordo com informações divulgadas pela Alepa, os projetos que dispõe sobre a concessão de títulos honoríficos de "Cidadão do Pará" e "Honra ao Mérito" deverão ser subscritos, no mínimo, por uma quarta parte da totalidade dos Deputados, conforme prevê o Regimento Interno da casa.

Os títulos honoríficos são conferidos privativamente pelo Poder Legislativo, a personalidades, brasileiras ou não, que tenham prestado reais e efetivos serviços ao Estado do Pará, ou que mereçam a homenagem em decorrência de extraordinária e meritória atuação, devendo a proposição especificar, obrigatoriamente, as razões e os motivos considerados relevantes e justificadores da honraria.

No caso do título de "Cidadão do Pará", é necessária a comprovação de domicílio do indicado no Estado, por mais de um ano, sendo dispensada esta exigência, se o projeto for subscrito por um terço dos deputados.