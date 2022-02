Gretchen recebe nesta quarta título de cidadã do Pará: ‘Que realização’

Na manhã desta quarta-feira (23), a partir das 10h, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará entrega para Maria Odete de Miranda de Souza, conhecida como Gretchen, o título de Cidadã do Pará, aprovado pelos deputados, por unanimidade, no dia 8 de dezembro do ano passado. A entrega será na Sala Vip, da Casa.

Em suas redes sociais, a artista comentou com a homenagem. “Bom dia meus amores. Que felicidade. Que realização. Que honra receber esse título desse estado que eu tanto amo. Obrigada @deputadadilvandafaro obrigada a todos os deputados que aprovaram com unanimidade esse título”, escreveu.

A autora da proposta, deputada Dilvanda Faro (PT) citou, em sua justificativa encaminhada junto com a matéria, o engajamento de Gretchen em causas que buscam combater a violência contra a mulheres. Em 2020, por exemplo, ela foi madrinha da campanha alusiva aos 14 anos da Lei Maria da Penha, promovida pela Alepa e pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). Este ano, participou de uma campanha de incentivo à vacinação para combater a covid-19 no Pará, realizada pelo Governo do Estado. “Gretchen muito vem fazendo pelo Pará”, afirmou Dilvanda.