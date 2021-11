Gretchen pode receber título de Cidadã do Pará; entenda

Maria Odete de Miranda de Souza, conhecida popularmente como Gretchen, vai receber o título de Cidadã do Pará. É o que propõe o Decreto Legislativo nº 54/2021 que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). A honraria é de autoria da deputada estadual Dilvanda Faro (PT). Com uma sólida carreira, de mais de 40 anos, Gretchen é cantora e empresária. Ao longo de sua trajetória artística, Gretchen viu a sua imagem ser usada das mais diversas formas. Uma característica que não lhe pode ser negada é a de “dona de si”. Uma mulher independente, que criou seus filhos sozinha e, entre outras situações, já sentiu na pele o quanto a violência doméstica é cruel.

Engajada em causas que combatem a violência contra às mulheres, em 2020, foi madrinha da campanha alusiva aos 14 anos da Lei Maria da Penha, promovida pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) e pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). Nesta ação, foi lançada a cartilha “Proteção à Mulher: ações para o enfrentamento à violência doméstica", com foco no enfrentamento à violência contra o gênero feminino.

Gretchen muito vem fazendo pelo Pará. Casada há dois anos com o músico paraense Esdras Souza, a carioca escolheu Belém para residir. Sua filha caçula, ela adotou em uma cidade do interior do Pará, há mais de dez anos. A artista é mãe de outros seis filhos, entre eles o vereador Thammy Miranda (PL-SP).

Rainha da internet, durante a pandemia, participou de uma campanha de incentivo à vacinação para combater a covid-19 no Pará, realizada pelo Governo do Estado.

“A Gretchen é uma mulher que levanta a bandeira do empoderamento, defende causas feministas e luta contra preconceitos, como a homofobia. Sua contribuição ao Pará é de extrema relevância: ela leva o nome do nosso estado por onde passa. Ela tem orgulho de viver no Pará. Conceder esse título para ela é reconhecer o quanto ela ama o nosso estado”, diz Dilvanda Faro.

A artista valoriza as peculiaridades culturais e gastronômicas do Estado com inteligência e respeito, garantindo espaço na imprensa nacional em revistas, sites, jornais e programas de TV. Um exemplo de amor às tradições da região é a renovação dos votos de casamento que ocorreu no Marajó, sob as bênçãos da Pajé Zeneide Lima, do Instituto Caruanas.

Em Portugal, a artista recebeu a notícia sobre a concessão do título. “É o Pará, o estado que me deu tudo o que eu sempre quis na vida. Estou sem palavras mesmo!”, comemorou Gretchen. O projeto está tramitando na Alepa e segue, em breve, para votação em plenário.