Gretchen fala de violência doméstica presenciada na infância: ‘Eu não queria ser’

Durante a participação no programa “Drag Me as a Queen”, Gretchen comentou sobre um assunto delicado em sua vida: a violência doméstica que presenciou durante a infância. Ela falou sobre a mãe ter sido vítima de abusos do pai e que não queria o mesmo para si. As informações são do Metrópoles.

Na entrevista, Gretchen revelou que as lembranças causaram um impacto muito grande nas suas relações atuais. Ela buscava um caminho diferente: "Minhas referências são o oposto do que a minha mãe era. Ela foi a referência de mulher que eu não queria ser", declarou.

O pai da cantora serviu na 2ª Guerra Mundial e, segundo ela, sofria de problemas alcoólicos. "Muita coisa eu entendia. Agora, ele era alcoólatra, batia na minha mãe. Eu sabia tudo o que eu não queria para mim. Eu não admitia o que ele fazia com a minha mãe, então eu queria ser como ela deveria ser com ele", falou.

E citou os impactos dessa relação: "A presença do pai para uma menina é muito forte e você acaba procurando no homem exatamente aquilo que o seu pai é. A gente não tem a consciência disso", disse.

"Quando eu falava para a minha mãe que tinha apanhado, uma das coisas que ela dizia, que hoje eu acho um absurdo, era: 'Melhor você apanhar do pai dos seus filhos que de um estranho'. Hoje tenho consciência de que ela não estava falando por mal, foi assim que ela aprendeu", finalizou.