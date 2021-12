Deputados aprovam título de Cidadã do Pará a Gretchen

Foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), nesta terça-feira (7), o Projeto de Decreto Legislativo que concede Título Honorífico de "Cidadã do Pará" a Maria Odete de Miranda de Souza, conhecida pelo nome artístico Gretchen. Nascida no Rio de Janeiro, a cantora e empresária casou com um paraense, o músico Esdras Souza, e vive em Belém há dois anos.

O projeto que busca homenagear a artista foi apresentado pela deputada petista Dilvanda Faro. “Nestes mais de 40 anos de carreira, Gretchen viu a sua imagem ser usada das mais diversas formas. Uma característica que não lhe pode ser negada é a de 'dona de si'. Uma mulher independente. que criou seus filhos sozinha e, entre outras situações, já sentiu na pele o quanto a violência doméstica é cruel”, argumentou Dilvanda, na justificativa apresentada junto com o projeto.

A parlamentar lembrou o engajamento de Gretchen em causas que buscam combater a violência contra a mulheres. Em 2020, por exemplo, ela foi madrinha da campanha alusiva aos 14 anos da Lei Maria da Penha, promovida pela Alepa e pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). Este ano, participou de uma campanha de incentivo à vacinação para combater a covid-19 no Pará, realizada pelo Governo do Estado. “Gretchen muito vem fazendo pelo Pará”, afirmou Dilvanda, na justificativa.

Para a deputada, por ser muito ativa nas redes sociais, Gretchen ajuda também a levar o nome do Pará para mais de 3 milhões de seguidores, que acompanham a sua vida através de conteúdos publicados no Instagram e Twitter. “Dessa Forma, tenho a convicção de que conceder o título de "Cidadã do Pará" a senhora Maria Odete de Miranda de Souza representará um justo reconhecimento em rememoração de suas boas obras em prol dos paraenses”, completou.

Segundo informações divulgadas pela Alepa, a entrega dos títulos honoríficos aprovados pela casa será no dia 13 de dezembro, às 10 horas.