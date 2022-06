Claudia Rodrigues pede ex-empresária em casamento

Na madrugada desta terça-feira, 7, a atriz Claudia Rodrigues assumiu publicamente seu romance com sua ex-empresária Adriane Bonato. No seu perfil no Instagram, Claudia pediu que não fosse julgada ao fazer e pediu em casamento Adriane.

Hoje, a atriz completa 52 anos, e, no vídeo postado por ela, fala sobre descobertas. Veja:

“Oi, gente! Gostaria muito que vocês respeitassem esse momento que estou passando e entendessem também. E não me julguem, por favor! Eu só quero ser feliz e vi que isso só é possível com o homem da minha vida! E eu descobri que o HOMEM DA MINHA VIDA É UMA MULHER! E essa mulher é a Adriane Bonato, uma pessoa incrível que me devolveu a vida e a vontade de viver e continuar lutando todos os dias pela minha vida! Eu queria dividir isso com vocês e dizer que estou fazendo um pedido de presente de aniversário: é que a Dri entenda que eu amo ela, que não vivo sem ela, e sem ela vegeto e sofro. E que quero viver com ela pro resto da minha vida. Por isso quero que ela aceite meu pedido de casamento. Esse é o meu pedido!”.

VEJA MAIS

No vídeo, ela fala sobre sempre ter sido cuidada por Adriane e explica: “todo esse cuidado da Dri me despertou um sentimento diferente, que nunca senti por homem nenhum”. Claudia relembrou ainda o período em que esteve internada: “Quando acordei, olhei pro lado, a Dri estava ali, rezando pela minha vida. Tive a certeza de que quero viver com ela pro resto da vida, pra sempre. Ela é uma pessoa incrível, carinhosa, honesta e muito guerreira. E sempre deu a vida por mim! Não estou preocupada com o que vão falar de mim, o que vão pensar, eu só quero é ser feliz do lado de uma pessoa que me deu a vida. E o desejo de eu continuar lutando todo dia. Dri, volta, eu te amo muito. Casa comigo? Estou te esperando".