Atriz Claudia Rodrigues é internada para retomar tratamento

A atriz Claudia Rodrigues foi internada hoje no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para receber a medicação vinda dos Estados Unidos em razão da esclerose múltipla. Segundo a assessoria, Claudia está bem. A medicação foi suspensa por orientação médica para a atriz tomar as duas doses da vacina contra a covid-19. Claudia recebeu a medicação e deve ficar em observação.

Em julho, a empresária de Claudia explicou a decisão de suspender o tratamento e vacinar a atriz de "A Diarista". "A decisão de interromper o tratamento e vacinar a Claudinha foi a mais correta. O que não foi certo foi o governo brasileiro escolher o prazo de três meses de intervalo da primeira para a segunda dose, ao invés de três semanas, como é indicado pelo fabricante. E foi realizado no mundo inteiro assim, menos no Brasil. Errado foi não responder 57 e-mails, errado foi não comprar a vacina com 50% de desconto", explicou a assessoria.