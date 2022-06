Mulher flagra cachorros nadando em rio de Ananindeua e momento viraliza: 'Os dogs Phelps'; vídeo

A educadora Marjorie Neves fez sucesso no Tik Tok ao flagrar uma matilha de cães nadando por um rio que passa pelo bairro Curuçambá, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. O registro viralizou entre os internautas, que ficaram surpresos ao ver um grupo tão grande de cachorros nadando por uma longa distância.

Segundo Marjorie, o flagra foi feito no último dia 24 de maio, quando ela visitava a trabalho as comunidades das ilhas de Ananindeua. Os cachorrinhos foram registrados perto do Porto do Surdo, que fica a 1.000 metros das casas ribeirinhas onde os animais moram. A profissional logo ligou os nadadores a Michael Phelps, atleta do nado que conquistou 37 recordes mundiais e o maior número de medalhas de ouro olímpicas em uma edição. Confira o vídeo:

@marjorieneves153 Os cachorros sempre andam e nadam juntos ao longo das comunidades das ilhas de Ananindeua-PA. Uma cena do cotidiano do povo ribeirinho Amazônico. ♻️🐶 ♬ som original - marjorieneves153

Na postagem, vários internautas ficaram felizes em ver a união e curtição dos animais. "Meu Deus que gracinha, que eles sempre estejam seguros de qualquer coisa", disse uma internauta. "O cachorro chegando pros amigos: coé, vão dar um rolê ali?", brincou uma. "Parece meu pai contando como ia pra escola antigamente", disse um.

Precupação com os animais

Apesar disso, outros comentários preocupados surgiram na publicação, com algumas pessoas se questionando se o nado não era perigoso para os cães. Porém, a educadora relatou que não tem jacaré e nem sucuri pela região. "Pessoal, não tem jacaré nessa região... foi uma surpresa pra mim, mas é uma realidade da comunidade local", disse ela em um comentário. A postagem já ganhou mais de 130 mil visualizações de 11 mil curtidas.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes)