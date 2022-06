Apresentadora engole Airpod enganado enquanto tomava vitaminas: 'Minha garganta está dolorida'

A apresentadora Kirstie Allsopp surpreendeu seus seguidores do Twitter ao relatar ter engolido acidentalmente o seu AirPod, uma espécie de fone sem fio, enquanto tomava suas vitaminas matinais. O caso inusitado ocorreu no último domingo (26) e foi divulgado pela própria profissional nas suas redes sociais.

Conhecida por apresentar o programa de compras de imóveis 'Location', do canal 4 da TV britânica, Kirstie contou que engoliu o objeto e vomitou para recuperá-lo, sem precisar ir a uma unidade de saúde. "Em outras notícias, acabei de engolir um AirPod enquanto tomava minhas vitaminas. Não recomendo", afirmou ela no Twitter. "Eu consegui vomitar sem ter que ir ao hospital, mas minha garganta está realmente muito dolorida", continuou.

A apresentadora explicou que colocou as vitaminas no bolso enquanto pegava um copo de água e, na hora de tomar, pegou AirPod junto. "Joguei as vitaminas na boca, engolir água, ao pegar o segundo lote (de remédios), vejo um AirPod na mão, verifico o bolso, verifico a bolsa. Percebo que só podia estar em um lugar". Segundo ela, a força para colocar o objeto para fora fez alguns vasos sanguíneos ao redor dos olhos se romperem, mas tudo ficou bem.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)