Médicos retiram 233 objetos do estômago de paciente durante cirurgia

Uma equipe médica foi surpreendida ao encontrar 233 objetos, como baterias, vidros, moedas e parafusos, dentro do estômago de um homem de 35 anos, em Ipekyolu, na Turquia. O paciente foi levado ao hospital pelo irmão mais velho após se queixar de dores abdominais.

Na unidade médica, o homem, identificado como Z, realizou exames de ultrassom e radiografia, que constaram os objetos dentro do seu estômago. "Durante a cirurgia, vimos que um ou dois dos pregos passaram pela parede do estômago. Vimos que havia dois pedaços de metal e duas pedras de tamanhos diferentes no intestino grosso. Descobrimos que havia baterias, ímãs, pregos, moedas, cacos de vidro e parafusos. Nós limpamos seu estômago completamente", afirmou um dos médicos.

Paciente deverá passar por uma avaliação psiquiátrica. (Foto: Reprodução)

Segundo ele, o ato de comer um corpo estranho ocorre, principalmente, durante a infância, quando o objeto é ingerido de forma inconsciente pela pessoa. O paciente passará por uma avaliação psiquiátrica e segue se recuperando.

