Médicos retiram 206 pedras dos rins de paciente em uma hora

Após passar seis meses com dores renais, Veeramalla Ramalakshmaiah, de 56 anos, passou por uma cirurgia para retirar nada menos que 206 pedras dos rins. O paciente, que já havia tomado várias medicações para ajudar no alívio das dores, precisou ser levado às pressas para um hospital em Hyderabad, na Índia, onde foi submetido ao procedimento de retirada que durou apenas 1 hora.

Segundo o site "india.com", o rapaz recebeu alta dois dias depois e se recuperou bem da operação. As pedras tinham diferentes tamanhos, tonalidades e formatos. Hyderabad tem registrado um aumento de casos de pessoas com cálculos renais na última semana, a principal causa apontada é desidratação, pois a cidade está passando pelo período mais quente do ano.

Pedras retiradas dos rins do paciente. (Foto: Reprodução)

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)