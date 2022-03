Veja como diferenciar as dores de hérnia de disco, pedra no rim e muscular

Muitas pessoas reclamam e apresentam dores frequentes nas costas. Apesar de quase sempre estarem relacionadas a problemas na coluna, esses incômodos também podem ser sintomas de condições ou doenças de alguns outros órgãos do corpo, como hérnia de disco, pedra no rim e até mesmo muscular. Confira como diferenciar as dores de pedra no rim, hérnia de disco e muscular.

As costas são uma área do corpo que possuem e estão ligadas a muitas outras partes. Ela se estende do alto das nádegas até a base do pescoço e nesse grande espaço há a possibilidade de sentir dores que estão relacionadas aos ossos, músculos, articulações, órgãos (rins, pulmões, pâncreas, coração, intestino) e de problemas como gases e até ruptura de aneurisma de aorta torácica.

Como são divididas as dores nas costas e o que pode ser? Como são divididas as dores na coluna e o que significam?

As dores na coluna podem ser divididas em:

Cervicalgias (no alto, na cervical): que podem ser causadas por estresse tensional, alterações posturais, vasculares e orgânicas, contrações e espasmos muito fortes (torcicolos) e hérnia de disco.

(no alto, na cervical): que podem ser causadas por estresse tensional, alterações posturais, vasculares e orgânicas, contrações e espasmos muito fortes (torcicolos) e hérnia de disco. Dorsalgias (na dorsal, no meio das costas): Na coluna dorsal, ou torácica, pode estar relacionada a condições musculoesqueléticas, mas também pulmonares e cardiovasculares.

(na dorsal, no meio das costas): Na coluna dorsal, ou torácica, pode estar relacionada a condições musculoesqueléticas, mas também pulmonares e cardiovasculares. Lombalgias (na lombar, parte inferior): Quando a dor é na lombar, no término da coluna, pode envolver tecidos e ossos lesionados, rins e até câncer de pâncreas.

As dores também podem ter irradiações, ou seja, na cervical, se espalham para braços e mãos; e quando são lombares, no trajeto do nervo ciático, passam pelo glúteo, perna e chegam até o pé.

Como é a dor muscular?

No topo das costas, na região cervical, a dor osteomuscular pode ser sentida e se espalhar para membros superiores. Ela se apresenta de maneira aguda e acompanhada de sensação de choque, principalmente quando se carrega peso ou se faz movimentos de inclinação da cabeça

Quando tem a ver com infarto do miocárdio, que também pode ser sentido na região - mas ainda na coluna torácica - sente-se dor local e no peito. Além disso, também acontece o suor frio, formigamento no braço esquerdo e pescoço, náuseas e taquicardia — sintomas, em parte, parecidos com os de aneurisma de aorta torácica.

Como é a dor de hérnia de disco?

A dor de hérnia de disco é muito variável. Pode ser:

Súbita ou contínua;

Localizada ou espalhada por: braços, ombros, pescoço, glúteos, pernas

Apresentar estalos de coluna;

dormência

perda de força muscular.

Ainda há quem a compare com uma sensação de fisgada, uma pontada profunda.

E podem estar relacionadas a problemas pulmonares, onde apresentam:

Dor torácica

Falta de ar

Dificuldade para respirar;

Tosse

Perda de peso

Febre

Secreção.

Como é a dor de pedra no rim?

A dor renal independe da posição, até mesmo em repouso não para. É um tipo de cólica. Quando está em situação grave, aumenta de intensidade e acompanha febre e vômitos. Além disso, podem ser confundidas com câncer de pâncreas, pois também apresentam dor lombar - mas ainda no abdome -, icterícia (pele e mucosas amareladas), urina escura e fezes claras, emagrecimento, cansaço e falta de apetite.

Como tratar dor de pedra no rim, hérnia de disco e muscular?

O tratamento adequado deve ser feito após procurar um médico para diferenciar as causas e saber qual problema foi identificado nos exames.

