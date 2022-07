Inusitado: idoso é hospitalizado com 'assobio' no testículo; entenda o caso

Um sintoma inusitado surpreendeu a equipe médica de um hospital dos Estados Unidos após um idoso, de 72 anos, apresentar um barulho, semelhante a um assobio, na região genital. O caso foi publicado na revista científica American Journal of Case Reports, e constata que, além do ruído, o paciente se queixava de falta de ar e inchaço facial.

Ao solicitar atendimento, o homem passou por uma série de exames que relataram que o problema, na verdade, estava nos seus pulmões. Um dos órgãos havia colapsado e o ar estava sendo estocado em outras regiões do corpo, uma condição tão perigosa que poderia levar à morte do paciente.

Durante os exames, também foi registrado a abertura de uma cirurgia feita cinco meses antes para tentar diminuir o inchaço na região. O ar escapava dali e gerava o barulho inusitado.

Homem retirou os testículos

O paciente foi hospitalizado e colocou três drenos na região do tórax para retirar o ar estocado no corpo. Porém, o procedimento não foi eficaz para resolver o problema dos testículos e, dois anos depois, a equipe médica foi forçada a removê-los. A publicação não diz quando o caso aconteceu, mas os médicos acreditam que foi a primeira vez que algo do tipo foi registrado.

