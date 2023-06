Gabi Brandt conta que quase morreu após parto do segundo filho

Durante a participação no podcast "Broxada Sinistra", Gabi Brandt compartilhou um relato impactante sobre um incidente de saúde que quase lhe custou a vida após dar à luz seu segundo filho, Henri, fruto de seu relacionamento com Saulo Poncio. A influencer explicou que consultou uma médica que lhe prescreveu um medicamento para emagrecer, que poderia ter resultado em complicações graves cerca de duas semanas depois, quando ela desenvolveu uma trombose.

Gabi optou por não tomar o medicamento e, mesmo assim, enfrentou uma infecção nos rins. "Era algo como um remédio para diabetes, mas que as pessoas usam para emagrecer. Eu quase morri por causa disso. Calma, eu não tomei. Eu não morri porque eu não tomei", esclareceu.

A influenciadora explicou que teve que ser hospitalizada devido ao problema. "Logo após o nascimento do meu segundo filho, a médica, que estava meio fora de si, sugeriu que eu tomasse um medicamento para emagrecer. Ela me prescreveu isso, lembro de ter comprado, mas decidi que não o tomaria. No entanto, sete dias depois, fui internada e diagnosticada com trombose", relatou Gabi.

Por fim, Gabi Brandt desabafou sobre a situação. "Tive uma infecção no rim, acredito que haja uma conexão com a trombose. Foi uma situação em que quase perdi a vida", concluiu.