Saulo Poncio é preso em Las Vegas, por furto, de acordo com perfil no Instagram

O perfil no Instagram @gossipdodia, noticiou na tarde desta quinta-feira (07), que o influenciador Saulo Poncio teria preso em Orlando, nos Estados Unidos, no último dia 4 de novembro. De acordo com a publicação, tudo ocorreu em Las Vegas.

Na ficha de dentenção, consta que supostamente o motivo seria furto.

A fiança estipulada para a sua soltura seria de U$ 88.500 mil, aproximadamente R$ 430 mil na cotação atual, e Saulo teria que pagar 10% desse valor para ser solto.

Depois de ser solto, Saulo foi para Miami.

Atualmente, ele está no Brasil. Saulo desembarcou no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, no dia 13 de novembro de 2023.

A Família Poncio ainda não se pronunciou sobre o caso.

QUEM É SAULO PONCIO:

Saulo Poncio é filho do pastor Márcio Poncio, vice-presidente da Igreja Pentecostal Anabatista e dono da empresa de cigarros, a Gudang. Ele foi casado com Gabi Brandt, com quem tem três filhos. A relação foi marcada por diversas notícias de traições de Saulo.

Em agosto deste ano, Saulo foi acusado de estupro pela influenciadora Laura Araújo. Além disso, ele também já foi acusado de agredir outra influenciadora.

Atualmente, ele soma mais de 2,3 milhões de seguidores no Instagram.