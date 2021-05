Saulo Poncio se pronuncia após novas acusações de traição: 'Mentira'

O cantor Saulo Poncio usou seus stories do Instagram para se pronunciar após ser acusado novamente de trair a mulher Gabi Brandt. O artista veio a público para se defender dos rumores. "E aí, tudo bem? Vou falar bem rápido, não quero o meu tempo sobre essas falsas notícias. Tem uma coisa que eu carrego na vida, que eu prezo por ela: meu testemunho", começou.

E afirmou que não irá deixar que as pessoas espalhem mentiras sobre ele: "E todas as vezes que acontecer, eu vou vir aqui aparecer, e vou vir me defender, porque eu não posso permitir que essas pessoas que ainda não conhecem a verdade manchar a coisa mais linda que eu tenho hoje, é o meu testemunho. Ninguém pode sujar o meu testemunho, nem nenhuma situação vai sujar a coisa mais linda que eu carrego hoje, que é a minha transformação em uma nova pessoa", garantiu.

(Reprodução: Instagram)

Logo em seguida desmentiu as acusações. "Para as pessoas que gostam da gente, tô aqui dizendo que é tudo mentira. Eu não saio da minha casa, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo a vida que eu tenho hoje, eu amo a vida que Deus me deu hoje", desabafou aos seguidores.

Ele ainda pediu provas do que estavam espalhando. "Eu quero que me mostre uma foto minha no poker. Tem mais de um ano e meio que eu não jogo. Isso é um dos meus testemunhos, eu era praticamente viciado em jogar poker. Eu quase não vou à São Paulo, quero uma foto minha em São Paulo, quero uma foto minha casa de poker, eu quero ver essas notícias aí", falou.