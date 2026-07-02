A Seresta do Mercado celebra 1 ano no Mercado da Vila de Mosqueiro

A Seresta do Mercado celebra um ano de atividades com uma programação musical nesta sexta-feira (3), às 19h, no Mercado da Vila de Mosqueiro. Criado a partir de manifestações espontâneas de músicos locais, o projeto completa seu primeiro ciclo anual integrado ao calendário de eventos da edificação centenária em Belém.

O projeto cultural teve início em 4 de julho de 2025, quando a praça de alimentação do Mercado, espaço utilizado por feirantes, moradores e visitantes, passou a receber apresentações musicais. O repertório do evento é composto por gêneros como samba, bolero, toada e seresta.

A Seresta do Mercado nasceu de um gesto simples e poético. Durante uma colherada e outra de sopa no Ponto da Elô, o professor e músico Cizinho, do Conservatório Carlos Gomes e criador da escola Magia das Cordas de Mosqueiro, observou o grande salão onde funcionam as vendas de sopas, comidas típicas, tapiocas e outras iguarias amazônicas. Diante daquele espaço vivo, popular e acolhedor, perguntou se poderia levar alunos, instrumentos e música para uma sexta-feira no Mercado.

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O movimento no Mercado da Vila é mantido pela articulação conjunta de moradores, visitantes, feirantes locais e integrantes da escola de música Magia das Cordas. A iniciativa consolidou-se como um canal de valorização da produção artística do distrito, servindo de modelo para o uso de áreas públicas em Mosqueiro para atividades culturais abertas à população.

A edição comemorativa de 1 ano da Seresta do Mercado promete reunir alunos, músicos convidados, trabalhadores do Mercado e o público em uma noite de celebração, emoção e reconhecimento à força cultural da Vila de Mosqueiro.

A recomendação é simples: chegue cedo, garanta seu lugar e venha comemorar com muito som, memória e vibração esse primeiro ano de Seresta do Mercado.

Agende-se

Data: sexta-feira, 03

Hora: 19h

Local: Mercado Municipal de Mosqueiro - Travessa Siqueira Mendes, 17 - Vila, Belém