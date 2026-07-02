Ilha do Combu recebe desfile com coleção produzida por artesãs do bairro do Jurunas

O projeto Costurando Sonhos Brasil realiza, no dia 10 de julho, o evento Favela Fashion – Costurando Sonhos Brasil, na Ilha do Combu, em Belém. A programação marca a apresentação da coleção "Travessia", desenvolvida por 15 artesãs do bairro do Jurunas que participaram de uma formação em corte, costura, modelagem, criação e empreendedorismo.

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O evento será realizado às 15h, no Olaria Hostel, e incluirá, além do desfile, a cerimônia de entrega dos certificados às participantes da formação.

Durante a programação, também serão comercializados produtos confeccionados pelas artesãs. A iniciativa foi viabilizada por meio da Lei Rouanet e reúne ações voltadas à qualificação profissional e à geração de renda. Esta será a primeira edição do Favela Fashion realizada na Amazônia.

A programação contará ainda com a apresentação do espetáculo "Amazônia Viva", conduzido pelo compositor e produtor cultural Renato Rosas, da Organização Comunitária de Adesão Social (OCAS), responsável pela trilha sonora do desfile.

A formação das participantes ocorreu durante três meses e contou com a parceria do Azzas 2154, responsável por oferecer mentorias, oficinas e os tecidos utilizados na produção das peças que serão apresentadas no desfile.

"Acreditamos que a moda tem o poder de transformar realidades ao desenvolver talentos, fortalecer a autonomia das mulheres e impulsionar a economia local por meio da geração de renda e do empreendedorismo. Iniciativas como essa promovem um impacto social positivo e contribuem para a construção de uma cadeia da moda mais ética, justa e responsável", afirma Suelen Joner, head de Sustentabilidade do Azzas 2154.

"Agradecemos ao Costurando Sonhos Brasil pela realização desse projeto e pela construção da coleção 'Travessia'. Somos gratas por tudo o que nos foi proporcionado durante essa jornada", afirma Claudinha, coordenadora do Instituto de Mulheres Fênix.

O projeto também conta com a participação de Gilson Rodrigues, fundador do G10 Favelas e da Academia da Prosperidade e da Vida, além da parceria do Instituto Tucunaré.

De acordo com a organização, o Costurando Sonhos Brasil desenvolve oficinas de capacitação voltadas à formação profissional e à inserção de participantes no mercado de trabalho.

No Pará, o projeto também realizou ações, como a produção de lenços destinados a pacientes em tratamento oncológico nos hospitais Ophir Loyola e Barros Barreto, durante campanhas do Outubro Rosa.

"Nosso objetivo não é apenas formar pessoas, mas criar oportunidades reais. Muitas conseguem empreender sozinhas, enquanto outras precisam de apoio para acessar o mercado. Por isso desenvolvemos oficinas colaborativas que unem qualificação e geração de renda, produzindo para pequenas e grandes empresas. O talento existe nas periferias; o que muitas vezes falta é oportunidade", afirma Suéli Feio, cofundadora do Costurando Sonhos Brasil.