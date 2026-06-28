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Paraense assina figurinos do reencontro do Kid Abelha com o público na turnê 'Eu Tive Um Sonho'

Stylist André de Moraes veste Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato em série de shows pelo Brasil

Amanda Martins
fonte

Paula Toller, vocalista do Kid Abelha (Thaís Monteiro)

Quando as luzes se acendem e Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato sobem ao palco para reviver os sucessos do Kid Abelha, um detalhe também chama a atenção do público: os figurinos. Por trás dos looks da turnê "Eu Tive Um Sonho", que marca o reencontro da formação original da banda após 13 anos de hiato e projetos paralelos, está o olhar criativo do stylist e figurinista paraense Andre de Moraes. 

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o lado do saxofonista George Israel e do guitarrista Bruno Fortunato, o trio se apresenta após 13 anos desde o encerramento de sua atividade

Natural de Castanhal (PA), o estilista mora há cerca de 20 anos no Rio de Janeiro e assina os figurinos do trio na turnê, que começou em 12 de junho na capital fluminense, e passará por cidades como São Paulo, Salvador, Brasília, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e Belo Horizonte. 

image Paraense Andre de Moraes (Arquivo pessoal)

Segundo Andre, o convite surgiu de uma parceria já consolidada com Toller. Há cinco anos, ele trabalha com a cantora e foi responsável pelo figurino do audiovisual “Amorosa”, gravado em comemoração aos 40 anos de carreira da artista. 

"Quando começaram as negociações do Kid Abelha, eu passei a conviver mais com o Bruno e o George, e fui conquistando o espaço e a confiança deles. Foi quase orgânico eu assumir também os figurinos da turnê", conta em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal. 

Ao todo, Andre desenvolveu 11 looks para o espetáculo. Para construir esse novo capítulo, o stylist mergulhou na história visual de um dos grupos mais marcantes do pop rock brasileiro. 

Paraense assina figurinos do reencontro do Kid Abelha com o público na turnê 'Eu Tive Um Sonho'

"Era impossível fazer uma construção desse tamanho sem revisitar vários momentos deles. Estudei todas as capas dos discos. O primeiro look vermelho da Paula é completamente inspirado na capa do primeiro álbum, lançado em 1984. A partir dali fomos criando um caminho para o futuro", explica. 

Embora tenha recorrido ao passado, André afirma que a proposta nunca foi reproduzir uma estética nostálgica. 

"O Kid Abelha não está voltando como banda, é uma turnê comemorativa. Eu precisava pensar no futuro, porque o legado deles já está construído”, acrescenta. 

Essa leitura futurista aparece em praticamente toda a coleção desenvolvida para a turnê. Segundo ele, o próprio título "Eu Tive Um Sonho" inspirou figurinos com elementos espaciais, cores vibrantes e referências contemporâneas. 

"Hoje muitos adolescentes estão indo ao show pela primeira vez porque conheceram a banda pelos pais. Era importante conversar também com essa nova geração”, diz. 

Andre revela, que quase no fim da apresentação, também há uma surpresa para os admiradores mais antigos: "O maior desejo dos fãs era ver a Paula novamente de micro vestido e salto. Como são quase duas horas de show, pensamos em um momento específico para fazer essa troca. É um presente que ela faz ao público. Os fãs são o nosso termômetro e a gente também queria entregar essa lembrança”. 

O primeiro figurino da cantora também ganhou acessórios exclusivos, como um óculos desenhado especialmente para o espetáculo, adornado por uma joia em forma de abelha, criada para dialogar com as ombreiras do blazer. 

Moda sustentável 

Além da estética, Andre buscou inserir soluções sustentáveis na produção dos figurinos usados pelo trio. "Queria mostrar que é possível fazer uma produção desse tamanho sem agredir tanto a natureza. Todos os sapatos dos músicos são veganos. Também usamos tecidos tecnológicos da marca paraense Normando, feitos com látex sobre malva. É emocionante saber que existe tecido produzido na fábrica de Castanhal, cidade onde eu nasci, chegando a um projeto como esse”, afirma. 

Outra novidade é que Andre conseguiu incorporar em algumas peças os desenhos clássicos da antiga marca Yes, Brazil em parceria com a grife The Paradise, comandada pelo estilista Thomaz Azulay, filho de Simão Azulay, criador da ‘Yes’. 

"A gente precisava reinterpretar tudo isso, e não apenas repetir o que já existia. A jaqueta do Bruno nasceu de uma tapeçaria transformada em roupa, enquanto o figurino do George resgata uma estampa clássica da ‘Yes’ em uma leitura contemporânea”, explica. 

Andre compartilha que cada integrante participou do processo de forma diferente. "A Paula gosta muito de moda, acompanha desfiles e troca referências comigo. O George confia completamente no meu trabalho. Já o Bruno queria manter a elegância e a discrição, então precisei encontrar um equilíbrio entre isso e a linguagem visual da turnê”, diz. 

Para o stylist, assinar os figurinos do reencontro do Kid Abelha representa o maior desafio de sua carreira. 

"É muito bonito entrar em um projeto que já tem um legado e uma responsabilidade tão grande. Acho que foi o maior desafio que já tive: criar um novo capítulo para uma história que já faz parte da música brasileira”, afirma.

 Enquanto acompanha a repercussão da turnê pelo país, Andre revela que também faz torcida para que o espetáculo chegue à terra natal. "Estou aqui na reza braba com a Nazica [Nossa Senhora de Nazaré] para a gente levar essa turnê para Belém. Tudo indica que estaremos por aí em breve”, diz animado. 

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