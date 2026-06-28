Espetáculo em Belém apresenta técnica de dança inclusiva para pessoas em cadeira de rodas

A Companhia do Nosso Jeito, que atua há 14 anos com dança inclusiva e em cadeira de rodas no Pará, apresenta o espetáculo “Amigos do Nosso Jeito” neste domingo (28), às 19h, no Teatro Waldemar Henrique. A programação reúne 13 grupos da cena de dança paraense em uma mostra de diversos estilos coreográficos. Os ingressos são vendidos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia solidária, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível), com arrecadação destinada a financiar a participação dos paratletas do grupo em competições nacionais.

Além da Companhia Do Nosso Jeito, a programação reúne os grupos Arte em Movimento, Ballet Casa da Cultura, Studio Só Arte, Bailarinas do Park, Espaço das Artes Célia Gonçalves, Projeto Dança Inclusiva Curro Velho, Projeto Roots, Fundação Pestalozzi, Studio de Dança Jeeh Diana, Escola Lourenço Filho e Cia Danza Rose Lopes. A direção geral do espetáculo é assinada por Aliny Rosa, com direção artística de Thays Reis e Jeniffer Soares.

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“Serão apresentadas várias coreografias do repertório da Companhia, bem como de amigos convidados, que vão desde o balé clássico, passando por dança moderna, contemporânea, dança de salão, até a dança folclórica, entre outras (...) Teremos coreografias antigas nossas, bem como outras inéditas”, explicou a dançarina, coreógrafa e arte-educadora Thays Reis, diretora artística da Cia. Do Nosso Jeito.

Uma das novidades da programação é a modalidade Glove Tap Dance, técnica na qual os dançarinos utilizam luvas equipadas com acessórios semelhantes às solas de sapateado. O recurso permite que dançarinos cadeirantes executem os ritmos e as marcações da dança com as mãos.

“Nós realizamos esse espetáculo há alguns anos, justamente para conseguir apoio para ir ao campeonato nacional de paradança e pagar as taxas. Este ano, o campeonato vai ocorrer em São Paulo, de 4 a 9 de outubro, e vamos levar atletas novos; por isso, precisamos desse apoio. São 11 escolas convidadas e amigas ‘Do Nosso Jeito’ para participarem do nosso evento”, conta Aliny Rosa, diretora geral do espetáculo.

Fundada em 2012, a Companhia Do Nosso Jeito representa o Pará em circuitos nacionais e internacionais de dança esportiva e artística em cadeira de rodas. Entre os destaques do grupo está o paratleta David Pontes, que conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Paradança de 2023, realizado em Gênova, na Itália.

“Resolvemos fazer um espetáculo um pouco diferente. Ele vai ser em formato de mostra, serão aproximadamente 33 coreografias, intercalando entre as produções da Companhia Do Nosso Jeito e as dos nossos amigos parceiros. Então, haverá desde dança regional, dança contemporânea e dança freestyle até dança inclusiva. O público pode esperar um espetáculo bem diversificado”, pontua Aliny Rosa.

A Companhia realiza um trabalho de dança artística em cadeira de rodas e de paradança, que é a modalidade esportiva. O grupo é formado por pessoas em cadeiras de rodas e andantes, que celebram a arte e o esporte por meio da inclusão.

O espetáculo “Amigos do Nosso Jeito” terá a renda revertida em prol das viagens e dos eventos de que a companhia participa, além de bancar taxas e o custeio de transporte, alimentação e outras questões de que os bailarinos precisam.

Agende-se

Data: domingo, 28

Hora: 19h

Local: Teatro Waldemar Henrique - Av. Pres. Vargas, 645 - Campina

Ingressos: R$ 50 inteira; R$ 25 meia solidária + 1kg de alimento não perecível