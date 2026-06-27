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Morre o escritor Alexei Bueno, aos 63 anos de idade

Estadão Conteúdo

O escritor Alexei Bueno morreu na última sexta-feira, 26, aos 63 anos de idade. A informação foi divulgada neste sábado, 27, por diversos amigos, colegas e editoras. A Academia Brasileira de Letras publicou uma nota de pesar, destacando-o como "grande estudioso da história do Rio de Janeiro".

"Alexei começou a se sentir mal no início do mês, em Lisboa, onde participava de um colóquio sobre Camões. De volta ao Rio, foi diagnosticado com câncer no fígado", destaca o comunicado.

Alexei Bueno também teve notoriedade como tradutor de obras de Gérard de Nerval, Edgar Allan Poe, Longfellow, Mallarmé, Tasso e Leopardi; como organizador de obras completas de autores como Olavo Bilac, Mário de Sá-Carneiro, Vinícius de Moraes e Gonçalves Dias.

Ao longo da carreira, Alexei Bueno recebeu uma série de prêmios. Entre os mais conhecidos, em 2004, recebeu o prêmio Jabuti na categoria de poesia por seu livro Poesia Reunida, vitorioso também nos Prêmios ABL. Na mesma edição, recebeu menção honrosa no Jabuti de Arquitetura e Urbanismo, Comunicação e Artes por O Patrimônio Construído, coautoria com Lauro Cavalcanti, Augusto Silva e Cristiano Mascaro.

Seu último livro foi A Chave Quebrada, lançado há pouco mais de um mês, em maio de 2026. O velório será realizado neste domingo, 28, às 10h, no cemitério dos Ingleses, no Rio de Janeiro.

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LITERATURA/ALEXEI BUENO/MORTE
Cultura
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