Virginia grávida de Vini Jr? Vidente prevê futuro do casal e fala em bebê após reconciliação
Rodrigo Tudor afirmou que a influenciadora será mãe pela quarta vez e que o atacante da Seleção Brasileira terá seu primeiro filho
Os rumores envolvendo Virginia Fonseca e Vini Jr. ganharam um novo capítulo após uma previsão feita pelo sensitivo Rodrigo Tudor. Durante participação em um programa da rádio Itatiaia, o vidente afirmou que o casal deve reatar o relacionamento e até ter um filho juntos no futuro.
Segundo Tudor, a influenciadora será mãe pela quarta vez, enquanto o atacante da Seleção Brasileira viverá a experiência da paternidade pela primeira vez.
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"Para finalizar, ela engravida. Vocês vão ver aí as cenas dos próximos capítulos", afirmou o sensitivo. Na sequência, ele completou: "Eles reatam e a tendência é que venha um bebê. Quem sabe até concebido durante a Copa, né?".
A declaração chamou atenção nas redes sociais e reacendeu as especulações sobre a vida amorosa da empresária e do jogador. Atualmente, Virginia já é mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filhos de seu antigo relacionamento com Zé Felipe.
Voltaram?
Os boatos de uma possível reconciliação entre Virginia Fonseca e Vini Jr. voltaram a ganhar força nos últimos dias após uma interação do atacante em uma publicação da influenciadora nas redes sociais.
Virginia compartilhou fotos do look escolhido para acompanhar a vitória do Brasil sobre a Escócia, pela Copa do Mundo de 2026, e recebeu um comentário do jogador. "É o Brasil", escreveu Vini Jr., acompanhado de sete emojis de coração.
De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, pessoas próximas ao casal afirmam que os dois decidiram dar uma nova chance ao relacionamento. A publicação também aponta que Virginia e Vini Jr. estariam planejando uma viagem para Ibiza, na Espanha, após o fim da Copa do Mundo.
Os indícios aumentaram quando a influenciadora apareceu em vídeos ao lado de amigos durante o São João de Petrolina. Em uma das gravações, a amiga Paola Bacelar comentou: "Esse after já é o esquenta para a nossa viagem de Ibiza", arrancando risadas do grupo.
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