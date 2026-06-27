Virginia grávida de Vini Jr? Vidente prevê futuro do casal e fala em bebê após reconciliação

Os rumores envolvendo Virginia Fonseca e Vini Jr. ganharam um novo capítulo após uma previsão feita pelo sensitivo Rodrigo Tudor. Durante participação em um programa da rádio Itatiaia, o vidente afirmou que o casal deve reatar o relacionamento e até ter um filho juntos no futuro.

Segundo Tudor, a influenciadora será mãe pela quarta vez, enquanto o atacante da Seleção Brasileira viverá a experiência da paternidade pela primeira vez.

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"Para finalizar, ela engravida. Vocês vão ver aí as cenas dos próximos capítulos", afirmou o sensitivo. Na sequência, ele completou: "Eles reatam e a tendência é que venha um bebê. Quem sabe até concebido durante a Copa, né?".

A declaração chamou atenção nas redes sociais e reacendeu as especulações sobre a vida amorosa da empresária e do jogador. Atualmente, Virginia já é mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filhos de seu antigo relacionamento com Zé Felipe.

Voltaram?

Os boatos de uma possível reconciliação entre Virginia Fonseca e Vini Jr. voltaram a ganhar força nos últimos dias após uma interação do atacante em uma publicação da influenciadora nas redes sociais.

Virginia compartilhou fotos do look escolhido para acompanhar a vitória do Brasil sobre a Escócia, pela Copa do Mundo de 2026, e recebeu um comentário do jogador. "É o Brasil", escreveu Vini Jr., acompanhado de sete emojis de coração.

(Reprodução/Instagram)

De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, pessoas próximas ao casal afirmam que os dois decidiram dar uma nova chance ao relacionamento. A publicação também aponta que Virginia e Vini Jr. estariam planejando uma viagem para Ibiza, na Espanha, após o fim da Copa do Mundo.

Os indícios aumentaram quando a influenciadora apareceu em vídeos ao lado de amigos durante o São João de Petrolina. Em uma das gravações, a amiga Paola Bacelar comentou: "Esse after já é o esquenta para a nossa viagem de Ibiza", arrancando risadas do grupo.