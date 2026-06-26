Filho de Justin Bieber aprova doce brasileiro: 'O primeiro brigadeiro foi um sucesso'

A modelo Hailey Bieber voltou a demonstrar seu carinho pela cultura brasileira ao encantar seguidores nesta quinta-feira (25). Ela compartilhou um momento especial envolvendo seu filho, Jack Blues Bieber. Nos stories do Instagram, Hailey revelou a primeira experiência do pequeno com o tradicional brigadeiro, que foi aprovado.

O registro rapidamente chamou a atenção dos fãs, especialmente dos brasileiros. Mesmo sendo discreta em relação à vida do filho, Hailey publicou um detalhe do momento, preservando a identidade da criança, mas dividindo a reação do bebê ao conhecer um dos doces mais populares do Brasil.

Nos stories, Hailey Bieber mostrou inicialmente uma caixa recheada de brigadeiros tradicionais e brancos. Na legenda, escreveu "Thank God", demonstrando seu entusiasmo. Em seguida, a modelo publicou uma nova imagem com a mãozinha de Jack Blues segurando um brigadeiro já mordido. A legenda, "First brigadeiro was a success", indicou a aprovação do filho na primeira experiência.

Hailey Bieber e sua ligação com o Brasil

O carinho de Hailey Bieber pelo Brasil não é novidade. A modelo é filha da designer brasileira Kennya Baldwin, o que a conecta com elementos da cultura do País.

Ao longo dos últimos anos, ela compartilhou diferentes momentos envolvendo tradições nacionais, incluindo outras ocasiões saboreando brigadeiros. Sempre que faz referências ao Brasil, as publicações repercutem entre os fãs, que celebram a proximidade da modelo com suas origens maternas.

Recentemente, Hailey Bieber também chamou atenção ao usar um look verde e amarelo em um dia de jogo da Seleção Brasileira. Esse gesto levou muitos seguidores a brincarem que ela estava cada vez "mais brasileira".

Família mantém discrição com o filho

Jack Blues é o primeiro filho de Hailey e Justin Bieber. Desde o nascimento do menino, o casal optou por preservar sua privacidade, evitando mostrar seu rosto nas redes sociais.

Por isso, as publicações envolvendo o bebê costumam exibir apenas pequenos detalhes, como as mãos ou os pés. Ainda assim, cada nova aparição do pequeno desperta a curiosidade dos fãs, especialmente quando envolve momentos familiares.