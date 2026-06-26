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Intercâmbio musical: maestro e pianista portugueses se apresentam em concerto em Belém

Rui Miguel Marques e Bernardo Santos, dois talentos de destaque mundial, se unem aos jovens músicos paraenses em uma apresentação gratuita.

O Liberal
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Pianista Bernardo Santos e Maestro Rui Miguel Marques participam de concerto em Belém neste domingo (Divulgação)

Sob a regência do maestro Rui Miguel Marques e com solo do pianista Bernardo Santos, a Orquestra Jovem Vale Música Belém se apresenta no domingo (28), às 10h30. O concerto gratuito ocorre na Sala Augusto Meira Filho (Arte Doce Hall). 

Rui Miguel Marques é o atual Maestro Assistente da Stavanger Symphony Orchestra, na Noruega, uma das principais da Europa, e vem se consolidando como uma das grandes promessas da regência no continente. Desde janeiro de 2025, atua ao lado do maestro titular Andris Poga e de convidados renomados, trazendo ao público experiências musicais marcadas pela precisão e pela sensibilidade interpretativa.

“É um prazer enorme estar com a Orquestra Jovem Vale Música. Será a minha primeira vez em Belém e estou muito entusiasmado. Este concerto faz parte da turnê que eu e Bernardo estamos fazendo no Brasil. Estou ansioso para compartilhar música e energia com o público paraense”, comenta Rui Miguel.

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Bernardo Santos, por sua vez, é um pianista de carreira internacional que já se apresentou em mais de vinte países, em salas icônicas como o Royal Albert Hall, em Londres, a Tonhalle Düsseldorf, na Alemanha, e a Sala São Paulo. Reconhecido pela versatilidade e intensidade artística, Santos é hoje um dos nomes mais requisitados da nova geração de pianistas portugueses.

"A expectativa para essa apresentação é muito alta. Já tive a oportunidade de tocar junto com a Orquestra Jovem Vale Música em 2018 e desde então sou fã do projeto. Nesta turnê já passamos por Brasília e Manaus, agora chegamos a Belém e depois seguimos para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Apesar de ser uma orquestra jovem, a qualidade é impressionante. Passar por Belém é, sem dúvida, um dos momentos altos desta turnê”, pontua Bernado Santos.

O programa do concerto em Belém trará duas obras conhecidas pela força emocional e pela riqueza musical. O Concerto para piano nº 5 em Fá Maior, Op. 103, “O Egípcio”, de Camille Saint-Saëns, é uma peça vibrante, onde o compositor incorporou ao estilo romântico francês, elementos rítmicos e melódicos que evocam a estética da cultura Egípcia. Já Quadros de uma Exposição, de Modest Mussorgsky, conduz o público por uma verdadeira galeria sonora, em que cada movimento representa um quadro diferente, transformando a obra em um espetáculo grandioso e cheio de cores musicais.

Marília Caputo, coordenadora artística do projeto Jovem Vale Música, destaca a importância desse intercâmbio para os jovens músicos da região: “Ter a oportunidade de trocas com grandes nomes internacionais como Rui Miguel Marques e Bernardo Santos é um incentivo poderoso para nossos jovens. Essas experiências ampliam horizontes, despertam novas perspectivas e reforçam o compromisso deles com a arte e com a música como caminho de transformação”, diz.

Agende-se

Data: domingo, 28
Hora: 10h30
Onde: Sala Augusto Meira Filho – (Av. Gov Magalhães Barata, 1022 – Nazaré)
Entrada gratuita

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Palavras-chave

Cultura

Pianista Bernardo Santos

Maestro Rui Miguel Marques
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