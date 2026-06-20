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Sandy revela previsão de retorno à música após ser cercada por fãs

Cobrada pelo público durante desembarque em São Paulo, a cantora revelou quando pretende encerrar o hiato e retomar os lançamentos musicais

O Liberal
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Afastada dos palcos para um período de descanso desde 2024, artista foi recebida por admiradores e comentou rumores de colaboração internacional. (Globo/ Leo Rosario)

Sandy movimentou as redes sociais ao atualizar os stories do Instagram, mas o que os fãs realmente queriam saber era sobre o seu retorno à música. Na noite desta sexta-feira (19), a cantora desembarcou em um aeroporto de São Paulo após uma temporada na Itália e foi recebida por um grupo de fãs. Ao ser questionada sobre o fim do hiato, ela deu uma previsão: "Possivelmente ano que vem".

Durante o desembarque, Sandy desconversou ao ser perguntada sobre uma suposta parceria com a italiana Laura Pausini, com quem esteve durante a viagem. "Não sei… Não tenho nada pra falar. No tô sabendo de nada", reagiu. Os fãs aproveitaram o encontro para cobrar a artista, lembrando que sentem falta de seus projetos.

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A expectativa em torno de um lançamento conjunto ganhou força após o apresentador Serginho Groisman publicar o trecho de uma entrevista à distância com Sandy, direto de um estúdio na Itália ao lado de Laura Pausini. Fontes próximas às artistas confirmaram que há um trabalho colaborativo a caminho. Embora sejam amigas de longa data e já tenham dividido o palco em programas como Altas Horas e Domingão do Faustão, elas nunca gravaram uma faixa juntas.

Sandy anunciou um hiato por tempo indeterminado em junho de 2024 para descansar e buscar novas inspirações. Suas últimas apresentações aconteceram em São Paulo, com a bilheteria revertida para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O último trabalho de inéditas da cantora foi o projeto de duetos Nós, Voz, Eles - Ao Vivo, lançado em 2023.

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