Sandy faz reflexão no aniversário de 43 anos: 'Lá no final, vou estar satisfeita'

A cantora agradeceu, ainda, àqueles que a acompanham "seja de qual distância for"

Estadão Conteúdo

A cantora Sandy completou 43 anos na quarta-feira, 28, e, como de costume, compartilhou uma reflexão com os fãs no Instagram.

"Esses dias andei refletindo sobre o que é comemorar um aniversário. Penso que está além de comemorar que a gente sobreviveu mais um ano. É sobre estar vivo de verdade. E é sobre a bagagem que a gente tá trazendo de cada ano. O que a gente aprendeu sobre o mundo, sobre as pessoas, as relações, o que descobrimos fora e muito dentro de nós", escreveu a cantora na legenda da foto, publicada nesta quinta-feira, 29.

Sandy pesou sobre o equilíbrio entre o que é "certo" ou "errado" para si. "Me sinto num caminho que é bom pra mim. Eu tropeço muito, quando me dou por mim, passei dias no modo automático. Assim me sinto errando", analisa. "Eu me sinto acertando quando me sinto saboreando a vida e aprendendo com cada descoberta desse viver. Isso me faz feliz. Entre esse errar e acertar, desejo que a balança penda cada vez mais pro acertar. Lá no final, vou estar satisfeita", escreveu.

Sandy agradeceu, ainda, àqueles que a acompanham "seja de qual distância for". Celebridades e amigos deixaram comentários no post. Lucas Lima, ex-marido da cantora, brincou: "A guria tem as manha".

Palavras-chave

Sandy

aniversário

reflexão
