Sandy participará de shows de Andrea Bocelli em SP

Sandy vai participar dos dois concertos do tenor italiano Andrea Bocelli em São Paulo, nos dias 21 e 22 de novembro, na Mercado Livre Arena Pacaembu, segundo confirmou a organização do evento nesta segunda-feira, 3.

Parceiros de longa data, a primeira vez que eles cantaram juntos foi em 1997, com a gravação da canção Vivo por Ella (Vivo per Lei).

Junto com Sandy e os convidados internacionais, participam também dos concertos a Orquestra do Theatro São Pedro, a Orquestra e Coral da Escola de Música do Estado de São Paulo Tom Jobim - EMESP, somando mais de 200 pessoas no palco.

A venda de ingressos para os shows de Bocelli funciona pelo site da Eventim. Os preços vão de R$ 395 a R$ 7.900.