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'Amor da Minha Vida': Bruna Marquezine e Alanis Guillen surgem em clima romântico

Pouco depois da divulgação das imagens, internautas começaram a comentar o registro e levantar teorias sobre os rumos da história

Estadão Conteúdo

A expectativa para a segunda temporada da série Amor da Minha Vida ganhou um novo capítulo nesta semana. O Disney+ divulgou imagens inéditas dos bastidores da série estrelada por Bruna Marquezine e, entre os registros, um em especial chamou a atenção do público: a atriz aparece abraçada a Alanis Guillen em um momento de cumplicidade que rapidamente viralizou nas redes sociais.

Na foto, Bruna, que retorna ao papel de Bia, surge sorrindo ao lado da nova colega de elenco enquanto as duas fazem um coração sobre a barriga da personagem. O clima de intimidade foi suficiente para alimentar diferentes interpretações dos fãs, que passaram a especular sobre a possibilidade de um relacionamento entre as personagens na nova temporada.

Pouco depois da divulgação das imagens, internautas começaram a comentar o registro e levantar teorias sobre os rumos da história. Enquanto alguns acreditam que as personagens poderão viver um romance, outros apostam que a relação será construída como uma forte amizade ao longo dos novos episódios.

A repercussão acontece porque a primeira temporada acompanhou, principalmente, o envolvimento de Bia com Victor, vivido por Sérgio Malheiros. Com a chegada de novos personagens, a expectativa é de que a trama apresente diferentes conexões afetivas e amplie os conflitos emocionais vividos pelos protagonistas.

Alanis Guillen reforça o elenco

Alanis Guillen, que recentemente conquistou o público ao interpretar Lorena na novela Três Graças, é uma das grandes novidades da temporada. A atriz, inclusive, ganhou ainda mais visibilidade com o sucesso do casal "Loquinha", formado por ela e Juquinha (Gabriela Medvedovsky), um dos romances mais comentados da novela.

Agora, Alanis passa a integrar o universo de Amor da Minha Vida, aumentando a curiosidade dos fãs sobre o papel que desempenhará na nova história.

Além dela, o novo ano da série também contará com as participações de Maria Ribeiro, Gleici Damasceno, Clarice Falcão, Daniel Dantas, Pablo Morais, Hugo Bonemer e Romulo Estrela.

O que esperar da nova temporada?

As fotos divulgadas também mostram momentos entre Bia e Victor, indicando que a relação dos protagonistas continuará tendo espaço na narrativa. Ao mesmo tempo, a inclusão de novos personagens promete expandir o universo da série, trazendo outras histórias, vínculos e desafios para os protagonistas.

Lançada no fim de 2024, Amor da Minha Vida conquistou o público ao explorar as alegrias, inseguranças e descobertas dos relacionamentos na juventude. Agora, a produção retorna prometendo aprofundar esses temas e apresentar novos caminhos para seus personagens.

A segunda temporada estreia em outubro no Disney+.

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