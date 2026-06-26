Grávida de 8 meses, Lauana Prado cancela show por orientação médica e entra em licença-maternidade

A cantora Lauana Prado divulgou um posicionamento público após suspender as apresentações de sua agenda de shows por recomendação da equipe médica que acompanha sua gestação, atualmente no oitavo mês. Na noite de quinta-feira (25), a artista publicou um comunicado em sua conta do Instagram explicando o estado de saúde e sobre o período de afastamento dos palco.

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"Por orientação médica, o show da cantora Lauana Prado que aconteceria no dia 25 de junho, em Santa Fé do Sul (SP), não será realizado. Este seria o último compromisso da artista antes de uma pausa de licença-maternidade. Por isso, a decisão foi tomada com todo o cuidado e responsabilidade necessários neste momento. Lauana agradece o carinho, a compreensão e todo o amor que tem recebido dos fãs. Em breve, ela estará de volta aos palcos para viver novos encontros e seguir fazendo o que mais ama: cantar para vocês", escreveu.

A gravidez de Lauana Prado ocorreu por meio do procedimento de fertilização in vitro (FIV). O nascimento do menino, que receberá o nome de Dom, está previsto para nascer nas próximas semanas, com expectativa para o mês de agosto de 2026.