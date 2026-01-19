Lauana Prado anuncia gravidez no palco uma semana após término com Tati Dias: 'Maior benção'

A cantora sertaneja Lauana Prado, de 36 anos, anunciou que está grávida durante uma apresentação no Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira (19).

A artista emocionou o público ao revelar a novidade no palco do Universo Spanta, na Marina da Glória, onde exibiu imagens do ultrassom nos telões e fez um gesto carinhoso ao tocar a barriga, arrancando aplausos dos fãs. A revelação ocorreu ao lado dos pais e poucos dias após o término do noivado com a influenciadora Tati Dias, anunciado oficialmente no último dia 11.

De acordo com Lauana Prado, a gravidez é fruto de um processo de inseminação artificial, um desejo antigo da cantora, que já havia manifestado publicamente a vontade de se tornar mãe.

Nas redes sociais, a artista celebrou a chegada do bebê e compartilhou a alegria com os seguidores, destacando o momento especial:

"Há algumas semanas, a minha vida ganhou um novo sentido. O amor sempre foi a força que me trouxe até aqui. Eu canto, luto, trabalho e resisto todos os dias pra entregar o meu melhor em tudo que faço. A vida me ensinou que nem todo sonho vem pronto… e que às vezes a gente precisa construir o nosso. Com coragem, fé e muita verdade.

Ser mãe sempre esteve nos meus planos, e daqui pra frente seremos dois corações batendo em um só. Pra quem esperou tanto você chegar, mais um pouco não é nada… nosso amor é coisa rara", escreveu no post.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)