O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Lauana Prado se emociona ao falar de pouso de emergência: 'susto muito grande'

Avião com cantora e equipe fez pouso de emergência cerca de 20 minutos após decolar

Estadão Conteúdo
fonte

Lauana Prado chora ao comentar pouso de emergência, em Goiás (Reprodução/Instagram de Lauana Prado)

Após passar por um pouso de emergência nesta segunda-feira, 18, na cidade de Goiânia, em Goiás, a sertaneja Lauana Prado se emocionou ao falar sobre o susto que viveu em um avião em suas redes sociais.

Abalada, a cantora postou uma série de vídeos em seu perfil no Instagram para tranquilizar os fãs. "Foi um susto muito grande, acabei tendo que me medicar, fiquei muito abalada, muito mexida. Queria só dar um oi pra vocês, tô aqui, tô viva, tô bem", afirmou a sertaneja, segurando o choro.

"Graças a Deus nem eu, nem ninguém que estava comigo sofreu nada. Foi algo muito sobrenatural, Deus mais uma vez provando o seu cuidado e a sua fidelidade com a gente", disse.

Entenda o caso

O avião que transportava a artista foi obrigado a pousar após a porta da aeronave abrir acidentalmente. Segundo a cantora, ela e sua equipe estavam prestes a dormir quando o incidente ocorreu.

"Acordei com o barulho, foi um arrombamento, um barulho muito alto. Quando vi a porta aberta e o clarão entrando no avião, vocês podem imaginar o desespero que foi", confessou.

Ainda de acordo com Lauana, a velocidade de reação dos pilotos foi essencial para que o pior não acontecesse. "Entrei em estado de choque, comecei a chorar muito e pedir misericórdia a Deus pelas nossas vidas", contou.

"Eu agradeço muito a preocupação, o carinho de todo mundo. Perdemos muitos brilhantes artistas em situações como essa e nessa hora passa tudo pela cabeça. Toda oração é muito bem-vinda, toda energia positiva também", finalizou a sertaneja com lágrimas nos olhos.

Do Goiás ao Maranhão

A cantora nasceu em Goiânia, berço dos sertanejos do país, mas foi criada na cidade de Araguaína, no Tocantins, onde fez seus primeiros shows em bares. Lauana também morou um tempo no Maranhão, onde fez faculdade e se formou em Publicidade. Foi representando o estado que ela participou do The Voice Brasil como parte do time de Carlinhos Brown.

Outro grande sucesso da carreira de Lauana Prado é a sua regravação da música Escrito nas Estrelas, sucesso de 1985 na voz de Tetê Espíndola. A versão sertaneja da canção, gravada quase 40 anos depois, em 2023, viralizou depois que se tornou a trilha sonora da ex-jogadora de vôlei Márcia Fu durante sua participação na 15ª edição do reality show da Record A Fazenda.

Bissexual e representante do feminejo

Com três álbuns de estúdio, dois EPs e cinco álbuns ao vivo lançados desde 2014, Lauana Prado é também conhecida como uma das principais vozes do feminejo, o movimento de vozes sertanejas femininas que estourou no Brasil na última década. Em dezembro do ano passado, ela foi uma das representantes do projeto Amigas, na Globo, ao lado de Ana Castela, Maiara e Maraísa e Simone Mendes.

A cantora também é considerada uma importante voz LGBTQIA+ no meio sertanejo, já que é assumidamente bissexual e desde junho está noiva de outra famosa, a influenciadora digital Tati Dias, ex-participante do reality show De Férias com o Ex, da MTV.

Lauana Prado também tem bastante influência nas redes sociais, sendo seguida por 6,7 milhões de pessoas no Instagram e 2,5 milhões no TikTok. Seu canal no Youtube tem mais de 4 milhões de inscritos e já superou a marca de 3 bilhões de visualizações, sendo o clipe de Cobaia o campeão de acessos, com 617 milhões, seguido pelo vídeo do medley de Me Leva Pra Casa, Escrito Nas Estrelas e Saudade, com 234 milhões de acessos. O medley também foi a segunda música mais tocada do ano de 2024 no Brasil, segundo um levantamento da Pro-Música.

Palavras-chave

MÚSICA/LAUANA PRADO/AVIÃO/POUSO/EMERGÊNCIA
Celebridades
