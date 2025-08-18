Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante voo: ‘Muito abalada'

O problema com a aeronave apareceu 20 minutos após a decolagem

Victoria Rodrigues
fonte

A cantora esteve em Belém na semana passada para participar da gravação do mais novo álbum de Gaby Amarantos. (Foto: Reprodução)

A equipe da cantora Lauana Prado passou por momentos de tensão na tarde desta segunda-feira (19), após a porta da aeronave abrir sozinha ao longo da viagem. Segundo a assessoria de imprensa da artista, o avião decolou de Anápolis (GO) por volta das 9h30 com destino a Sorocaba (SP). 

Para contar mais detalhes sobre o incidente, Lauana abriu uma live no perfil de seu Instagram, onde conseguiu compartilhar com os seus seguidores sobre o que sentiu no momento do anúncio do 'pouso forçado'. "Foram alguns minutos de desespero, fiquei em estado de choque. Fiquei muito abalada, mexida. Foi uma coisa que eu nunca passei na minha vida. Só queria deixar vocês tranquilos", revelou a cantora.

Lauana também revelou preocupação com a segurança do avião, já que frequentemente acompanha de perto tudo o que diz respeito à segurança dela e da equipe de produção. A cantora destacou também que não houve nenhuma imprudência dela e nem da empresa da aeronave que presta serviço, e que por esse motivo, a razão para a porta ter estourado ainda não foi descoberta.

"Apesar do grande susto, ninguém sofreu nada. Foi a mão de Deus ali, sabe? Não perdemos nenhum bem material, as malas não voaram, nada saiu do avião. A gente demorou alguns minutos pra conseguir pousar, porque a gente já tava em direção a São Paulo, então o piloto precisou fazer a volta. Até a gente entender que, de fato, ia dar certo, precisava fazer o pouso”, concluiu Lauana Prado.

VEJA MAIS

image Lauana Prado chega a Belém para gravar com Gaby Amarantos e aproveita para tomar tacacá na Estação
A cantora sertanejo desmembrou na capital paraense nesta segunda-feira (11)

image Gaby Amarantos grava álbum visual com participações de Lauana Prado e artistas paraenses
Projeto será registrado nos dias 12 e 13 de agosto e tem lançamento previsto para o fim do mês

image Lauana Prado se declara à namorada Tati Dias: 'gostosa, uma delícia'
A cantora sertaneja e a influenciadora estão juntas desde junho de 2024

Lauana Prado em Belém

No último dia 11 de agosto, a cantora Lauana Prado desembarcou em Belém para realizar uma participação especial no novo álbum visual da cantora paraense Gaby Amarantos. “Vim aqui fazer um trabalho maravilhoso com a minha Gaby Amarantos. Uma das maiores cantoras do Brasil. Sou suspeitíssima para falar”, disse Lauana sobre a gravação que ocorreu nos dias 12 e 13 de agosto.

Ao longo de sua estadia na capital paraense, a cantora aproveitou o momento para se deliciar com algumas comidas típicas do estado do Pará. “Foi tanta correria que nem deu para almoçar direito. Mas estou aqui em Belém para tomar meu bom tacacá. Esse aqui é o tacacá que o Joelma sempre toma. Eu adoro e sempre que venho, não deixo de provar”, disse a cantora em um vídeo publicado no Instagram.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Lauana Prado

cantora

avião

porta

pouso de emergência

Gaby Amarantos

Belém
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda