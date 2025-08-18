Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante voo: ‘Muito abalada'

A equipe da cantora Lauana Prado passou por momentos de tensão na tarde desta segunda-feira (19), após a porta da aeronave abrir sozinha ao longo da viagem. Segundo a assessoria de imprensa da artista, o avião decolou de Anápolis (GO) por volta das 9h30 com destino a Sorocaba (SP).

Para contar mais detalhes sobre o incidente, Lauana abriu uma live no perfil de seu Instagram, onde conseguiu compartilhar com os seus seguidores sobre o que sentiu no momento do anúncio do 'pouso forçado'. "Foram alguns minutos de desespero, fiquei em estado de choque. Fiquei muito abalada, mexida. Foi uma coisa que eu nunca passei na minha vida. Só queria deixar vocês tranquilos", revelou a cantora.

Lauana também revelou preocupação com a segurança do avião, já que frequentemente acompanha de perto tudo o que diz respeito à segurança dela e da equipe de produção. A cantora destacou também que não houve nenhuma imprudência dela e nem da empresa da aeronave que presta serviço, e que por esse motivo, a razão para a porta ter estourado ainda não foi descoberta.

"Apesar do grande susto, ninguém sofreu nada. Foi a mão de Deus ali, sabe? Não perdemos nenhum bem material, as malas não voaram, nada saiu do avião. A gente demorou alguns minutos pra conseguir pousar, porque a gente já tava em direção a São Paulo, então o piloto precisou fazer a volta. Até a gente entender que, de fato, ia dar certo, precisava fazer o pouso”, concluiu Lauana Prado.

Lauana Prado em Belém

No último dia 11 de agosto, a cantora Lauana Prado desembarcou em Belém para realizar uma participação especial no novo álbum visual da cantora paraense Gaby Amarantos. “Vim aqui fazer um trabalho maravilhoso com a minha Gaby Amarantos. Uma das maiores cantoras do Brasil. Sou suspeitíssima para falar”, disse Lauana sobre a gravação que ocorreu nos dias 12 e 13 de agosto.

Ao longo de sua estadia na capital paraense, a cantora aproveitou o momento para se deliciar com algumas comidas típicas do estado do Pará. “Foi tanta correria que nem deu para almoçar direito. Mas estou aqui em Belém para tomar meu bom tacacá. Esse aqui é o tacacá que o Joelma sempre toma. Eu adoro e sempre que venho, não deixo de provar”, disse a cantora em um vídeo publicado no Instagram.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)