Gaby Amarantos grava álbum visual com participações de Lauana Prado e artistas paraenses
Projeto será registrado nos dias 12 e 13 de agosto e tem lançamento previsto para o fim do mês
Após movimentar a capital paraense com o evento “Xarque da Gaby”, a cantora Gaby Amarantos se prepara para gravar um projeto de álbum visual, previsto para lançamento no final deste mês de agosto. As gravações acontecerão na próxima terça-feira (12) e quarta-feira (13).
Entre as participações confirmadas está a cantora Lauana Prado. Nos Stories do Instagram, a sertaneja publicou, na manhã desta segunda-feira (11), vídeos no aeroporto antes do embarque, mas não revelou o destino, mantendo o mistério.
O projeto também contará com a presença de artistas paraenses, como Gang do Eletro, Viviane Batidão e MC Dourado, que participaram da festa promovida por Gaby no último dia 5 de agosto e se apresentaram no evento.
