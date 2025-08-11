Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Gaby Amarantos grava álbum visual com participações de Lauana Prado e artistas paraenses

Projeto será registrado nos dias 12 e 13 de agosto e tem lançamento previsto para o fim do mês

O Liberal
fonte

Gaby Amarantos grava novo projeto em Belém e convida Lauana Prado para participar (Divulgação)

Após movimentar a capital paraense com o evento “Xarque da Gaby”, a cantora Gaby Amarantos se prepara para gravar um projeto de álbum visual, previsto para lançamento no final deste mês de agosto. As gravações acontecerão na próxima terça-feira (12) e quarta-feira (13).

Entre as participações confirmadas está a cantora Lauana Prado. Nos Stories do Instagram, a sertaneja publicou, na manhã desta segunda-feira (11), vídeos no aeroporto antes do embarque, mas não revelou o destino, mantendo o mistério. 

O projeto também contará com a presença de artistas paraenses, como Gang do Eletro, Viviane Batidão e MC Dourado, que participaram da festa promovida por Gaby no último dia 5 de agosto e se apresentaram no evento.

