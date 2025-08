VÍDEO: Maju Coutinho entra no ritmo do tecnomelody durante o Xarque da Gaby, em Belém

A jornalista e apresentadora Maju Coutinho mostrou que também tem gingado paraense ao cair no ritmo do tecnomelody durante o "Xarque da Gaby", festa de aniversário da cantora Gaby Amarantos., realizada na noite desta terça-feira (5/8), em Belém. Em vídeo exclusivo do O Liberal, Maju aparece dançando ao som da aparelhagem Crocodilo, uma das atrações mais esperadas do evento.

A celebração, que chega à segunda edição, é uma festa privada idealizada por Gaby para reunir amigos, artistas e nomes da música em uma imersão na cultura paraense.

Maju, que está na capital paraense especialmente para prestigiar a amiga cantora, também participou de outras etapas das comemorações. Na segunda-feira (4/8), ela marcou presença em um almoço especial na Ilha do Combu, ao lado de convidados como o músico Jonathan Ferr e o fotógrafo Cris Vidal. Na ocasião, a jornalista também se arriscou ao dançar carimbó.

Nas redes sociais, Maju compartilhou registros do passeio de lancha até a ilha, elogiando a alegria da festa e a receptividade do povo paraense. “Aniversariante que dá presente para os convidados. Acredita?”, disse a apresentadora do Fantástico em uma publicação descontraída ao lado da cantora.

A programação deste ano do Xarque da Gaby também conta com apresentações de MC Dourado, Gang do Eletro e o aguardado desfile das Embaixadoras do Brega, que revisitaram looks icônicos usados por Gaby Amarantos ao longo de sua carreira.