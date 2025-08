VÍDEO: Maju Coutinho dança carimbó e curte festa de Gaby Amarantos na Ilha do Combu

A jornalista e apresentadora Maju Coutinho está em Belém para celebrar o aniversário da cantora paraense Gaby Amarantos. As comemorações começaram com um passeio festivo pela Ilha do Combu, neste final de semana, e seguem com o já tradicional evento “Xarque da Gaby”, marcado para esta terça-feira (5/8), no bairro da Cidade Velha.

Nas redes sociais, Maju compartilhou momentos do passeio com Gaby em uma lancha a caminho da ilha, elogiando o clima festivo e a receptividade paraense.

VEJA MAIS

“Aniversariante que dá presente para os convidados. Acredita?”, disse a apresentadora do Fantástico em uma publicação descontraída ao lado da cantora.

Em outro vídeo, Maju aparece em um restaurante dançando carimbó com uma saia estampada com a bandeira do Pará, arrancando elogios dos seguidores e da própria Gaby: “Irmã, amando vocês aqui na nossa terra”, comentou a artista.

Além da dança, a jornalista mostrou nas redes que também está se deliciando com os sabores locais. Nos stories, apareceu experimentando "jambo do amor", fruta típica da região amazônica na versão do morango do amor.

Sobre o Xarque da Gaby

Este é o segundo ano consecutivo em que Gaby Amarantos promove o “Xarque da Gaby”, evento privado criado pela cantora para celebrar seu aniversário com música, cultura e convidados de diferentes partes do país.

As festividades começaram com um almoço nesta segunda-feira (4/8), reunindo amigos e artistas como o músico Jonathan Ferr e o fotógrafo paraense Cris Vidal, além de Maju Coutinho.

Almoço da Gaby Amarantos

O aniversário deste ano conta com atrações como MC Dourado, Gang do Eletro, Crocodilo, além da aguardada performance das “Embaixadoras do Brega”, que vão desfilar novamente com looks que marcaram a carreira de Gaby.