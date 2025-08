Paraense André Morim é o novo carnavalesco de agremiação do Rio de Janeiro

O Carnaval 2026 do Rio de Janeiro já começou há alguns meses. Seguindo com o objetivo de retornar ao grupo de elite da SUPERLIGA Carnavalesca do Brasil, a diretoria do GRES Sereno de Campo Grande tem anunciado grandes nomes para compor a agremiação.

Recentemente, o nome do paraense André Morim foi anunciado. Ele estará à frente da criação artística do próximo desfile oficial. Aos 27 anos, André Morim é um jovem talento que já imprimiu sua criatividade marcante tanto no Carnaval do Rio quanto nas festas juninas, conquistando espaço com um olhar único e inovador.

VEJA MAIS

Sua trajetória é marcada pela ousadia, sensibilidade estética e profundo respeito à cultura popular. André traz na bagagem prêmios importantes — incluindo o título de Melhor Estilista Junino de 2025 — e uma visão inovadora que promete conectar tradição e vanguarda na medida certa. Apaixonado pelo mundo do samba, o novo carnavalesco da escola chega com a missão de transformar ideias em emoção, alegorias em arte e o enredo em um verdadeiro espetáculo de alma e resistência.

“Receber o convite para ser o carnavalesco do Sereno é uma honra imensa. Estou empolgado com essa nova empreitada. É um desafio que abraço com o coração cheio de gratidão e responsabilidade. Quero agradecer profundamente ao presidente Carlos Alberto (Galego) pela confiança no meu trabalho. Quando a gente acredita em um projeto coletivo, tudo se torna possível. Vamos construir juntos um carnaval marcante, ao lado dessa comunidade guerreira e apaixonada. Que a coruja nos inspire a enxergar além e a voar alto em 2026."

Vale lembrar que a azul e branco da Zona Oeste será a quinta agremiação a desfilar no dia 20 de fevereiro, pela Série Bronze, na passarela popular da Intendente Magalhães. Em breve, será revelado o enredo que a escola levará para a Avenida, no ano em que celebra 30 anos de folia.