Katarina Harmony se destaca com fantasia caracterizada no ensaio técnico da Unidos da Tijuca

Caminhando para seu sexto carnaval como destaque da Unidos da Tijuca, no último fim de semana, Katarina Harmony chamou atenção no ensaio técnico da escola do Borel por sua simpatia em conformidade com a caracterização do leopardo. O felino é conhecido por acompanhar Logun Edé, um orixá do candomblé e da umbanda associado à riqueza, caça e à beleza. Além da Tijuca, na Marquês de Sapucaí, a franco-brasileira também irá desfilar como Rainha de Bateria em duas outras agremiações.

Marcada no Carnaval 2025 do Rio de Janeiro por suas caracterizações sempre identificadas com os enredos, para este ensaio técnico Katarina Harmony escolheu o leopardo que simboliza força, agilidade e proteção.

"Eu sempre busco me caracterizar para passar alguma mensagem para o público que está ali prestigiando. Essa relação entre meu personagem, o leopardo, com o orixá que é enredo da Tijuca, enfatiza conexão entre o mundo humano e o mundo natural, mostrando como as forças da natureza podem ser aliadas na busca por equilíbrio e prosperidade". Contou Katarina.

O desfile oficial da Unidos da Tijuca será o primeiro da segunda-feira de Carnaval, dia 03 de março, na Marquês de Sapucaí. Além de ser destaque da escola do Borel, Katarina Harmony também será Rainha de Bateria das escolas Acadêmicos da Abolição e Sereno de Campo Grande, na Intendente Magalhães, no Carnaval 2025.