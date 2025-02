Atriz de pegadinhas desfilará com tapa-sexo 'invisível' e pintura corporal no Carnaval

A atriz e criadora de conteúdo adulto Paty Blond fará sua estreia no Carnaval de São Paulo e promete chamar atenção. Conhecida por suas participações nas pegadinhas do programa João Kléber Show, da RedeTV!, a loira será musa da escola de samba Colorado do Brás, que integra o grupo especial paulista. Para o desfile, ela aposta na ousadia e na atitude, desfilando com o corpo pintado para representar um orixá, alinhado ao enredo da escola.

“Vou com o corpo pintado. O desenho cobre bastante, mas o bumbum ficará todo à mostra. Vou peladinha, livre, leve e solta”, diz, aos risos. “Acho que Carnaval é isso: ousadia, exagero, causar impacto e atrair olhares. É tudo muito novo para mim, estou ensaiando alguns passos e decorando o samba-enredo.”

Para evitar exposições indesejadas, Paty usará um tapa-sexo 'invisível', ou seja, nude, no tom da pele. “Será uma pintura diferente, com efeito 3D. Já fiz um teste e ficou incrível. Vou causar na avenida”, promete. “O tapa-sexo é feito de adesivo e não desgruda por nada. Meu medo era cair ou mostrar demais, mas isso não tem a menor chance de acontecer”, garante.

Diferente de outras musas, Paty não recorreu a dietas extremamente restritivas para o Carnaval. Ela apenas reduziu o consumo de carboidratos e intensificou a ingestão de verduras, legumes e frutas. Como já mantém uma rotina saudável, incluindo treinos diários na academia, os ajustes foram mínimos.

“Agora é só um ajuste fino no shape, sabe? Comer um pouco menos, treinar um pouco mais. Se o Carnaval fosse amanhã, eu não passaria vergonha [risos]. Não sou adepta de dietas malucas, mas já fiz vários procedimentos estéticos. Estou me sentindo ótima, mais gostosa e realizada com essa estreia”, comemora.