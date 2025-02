Influenciadora relembra quando mostrou as partes íntimas no Carnaval: 'C* verde'

Durante uma cobertura de Carnaval em 2017, a influenciadora e modelo Ju Isen apareceu em rede nacional curtindo a folia toda pintada de verde. No momento em que foi agachar, suas partes íntimas apareceram para o público e este foi, segundo ela, o início de uma depressão.

Isen, hoje com 38 anos, afirma que entrou para uma lista de artistas vetados na RedeTV!, emissora que estava fazendo a cobertura, depois que as cenas polêmicas foram ao ar.

Ela já foi considerada como "Musa do Impeachment", em 2016, e no fim do ano passado foi mordida por um cachorro e teve que passar por cirurgia para reconstruir o nariz.

Relembre o caso de Ju Isen no Carnaval

A modelo passou por momentos complicados recentemente, mas ela resolveu desabafar sobre um acontecimento de 2017, durante o Carnaval. Ju Isen estava na frente das câmeras quando resolveu se agachar e acabou expondo as partes íntimas para todos os espectadores. A situação logo repercutiu na internet. Por conta disso, ela acredita que foi incluída no grupo de personalidades proibidas de participarem ou serem mencionadas nos programas da emissora.

"Fiquei depressiva, tive que mudar do prédio onde morava para não escutar piadinhas dos vizinhos. As pessoas faziam memes, me chamavam de 'c* verde', de 'Hulk', mas esqueciam que havia uma pessoa de verdade por trás", desabafou.

A influenciadora conseguiu se recuperar e deu a volta por cima, já que ela é a capa da revista Glamour Bulgária deste mês. Ela contou a sua história de superação e compartilhou as reflexões sobre os desafios que enfrentou para vencer as adversidades e até mesmo se reinventar.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)