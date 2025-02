Autora de 'É Assim que Acaba' retorna ao Instagram e apaga fotos com Lively e Baldoni

Após quase um mês afastada das redes sociais, Colleen Hoover reativou sua conta no Instagram, mas com uma mudança significativa: as fotos ao lado de Blake Lively e Justin Baldoni, protagonistas da adaptação cinematográfica de É Assim que Acaba, foram apagadas. A decisão ocorre em meio ao escândalo envolvendo as acusações de assédio sexual feitas por Lively contra Baldoni, que além de atuar no filme também o dirigiu.

A autora, que havia desativado seu perfil no dia 22 de janeiro, retornou mantendo apenas algumas postagens sobre o filme, mas com foco exclusivo em sua obra literária. Enquanto continua seguindo Blake Lively, Hoover manteve o unfollow em Baldoni.

O escândalo que dividiu a equipe do filme

O filme, baseado no best-seller de Hoover e lançado em agosto de 2024, trouxe Lively no papel de Lily Bloom e Baldoni como seu namorado abusivo, Ryle Kincaid. Meses após a estreia, em dezembro, a atriz apresentou uma queixa formal contra Baldoni, alegando que foi assediada por ele durante a produção.

Além disso, Lively afirmou que, após solicitar proteções contra seu comportamento inadequado, Baldoni teria iniciado uma campanha de difamação contra ela.

No dia seguinte à denúncia, Colleen Hoover demonstrou apoio público a Blake Lively. Em uma publicação no Instagram, agora deletada, a escritora elogiou a atriz, descrevendo-a como uma pessoa honesta, gentil e solidária. Desde então, Baldoni tem negado as acusações e entrou com um processo de 250 milhões de dólares contra o The New York Times, que publicou uma investigação detalhando sua suposta campanha contra Lively.

Vídeo dos bastidores e novas acusações

A situação se intensificou no final de janeiro, quando Baldoni divulgou um vídeo de bastidores onde aparece em supostos momentos de "flerte" com Lively. A defesa da atriz, no entanto, rebateu a divulgação, afirmando que as imagens apenas reforçam as alegações de assédio. Segundo os advogados, o vídeo mostra Baldoni tocando Lively sem consentimento e improvisando interações íntimas sem a presença de um coordenador de intimidade, algo considerado inadequado e abusivo.

A equipe jurídica de Lively também acusou Baldoni de manipular a opinião pública ao expor o vídeo para a imprensa, em vez de utilizá-lo como prova no processo. "É mais uma tática de assédio e retaliação", declararam os advogados da atriz.

O caso ganhou grande repercussão e dividiu opiniões em Hollywood Baldoni moveu um novo processo de 400 milhões de dólares contra Lively, alegando difamação e interferência econômica. O julgamento foi marcado para março de 2026