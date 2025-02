'Minha Culpa: Londres': Conheça a história e saiba onde assistir outros filmes da franquia

O filme "Minha Culpa: Londres" estreia nesta quinta-feira (13/02) no streaming e é o terceiro filme da franquia "Minha Culpa", que já conta com o filme "Minha Culpa", lançado em 2023 e "Sua Culpa", que chegou ano passado para dar continuidade no universo dirigido por Domingo González.

A produção mais recente é o derivado britânico, que era aguardado com entusiamo pelo público. A direção da adaptação é por conta de Dani Girdwood e Charlotte Fassler. O roteiro é de Melissa Osborne. O elenco é estrelado por Asha Banks, Matthew Broome, Eve Macklin e Ray Fearon.

A história é sobre uma jovem que tem que mudar de país, porque sua mãe casou com um homem que mora em Londres, Inglaterra. Lá ela conhece uma pessoa que vai mudar a sua vida e se apaixona pela primeira vez.

Confira os detalhes do filme "Minha Culpa: Londres":

Trailer do filme "Minha Culpa: Londres"

Sinopse do filme "Minha Culpa: Londres"

Noah (Asha Banks) é uma jovem que tenta deixar o passado para trás e nunca volta para arrumar. Certo dia, a mãe dela, Ella (Eve Macklin), conhece um homem rico e se apaixona por ele. Os dois se casam e as duas vão morar com William (Ray Fearon) e o filho dele, que tem a mesma idade que Noah. Nick (Matthew Broome) será o encarregado de mostrar algumas novidades para Nick.

Os dois vão viver muitas aventuras, enquanto tentam lidar com uma atração irresistível, mas que precisa ser controlada. Noah está tentando se adaptar com a sua nova versão londrina, faz amigos e conhece o amor pela primeira vez.

Qual o elenco do filme "Minha Culpa: Londres"?

Asha Banks, Matthew Broome, Eve Macklin e Ray Fearon estão no elenco principal.

Quem produziu o filme "Minha Culpa: Londres"?

Ben Pugh e Erica Steinberg estão na produção.

Quanto tempo tem o filme "Minha Culpa: Londres"?

O filme tem 119 minutos de duração.

Onde assistir ao filme "Minha Culpa: Londres"?

O filme estreia nesta quinta-feira (13/02) no Prime Video.

Os outros filmes da franquia também estão disponíveis na plataforma.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)