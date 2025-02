Conheça as musas do Carnaval que estão faturando alto em plataforma de conteúdo adulto

A data oficial para o Carnaval começar este ano é apenas no dia 1 de março, mas a folia já começou para muitas pessoas. Algumas criadoras de conteúdo adulto aproveitam a oportunidade para serem musas de escolas de samba e blocos de Carnaval. O trabalho delas começa antes dos desfiles, já que as musas têm faturado altos valores das plataformas de conteúdo adulto.

As musas encantam não só nas avenidas, mas como também com conteúdos exclusivos disponibilizados nas plataformas de assinatura. É o caso de Alane Pereira, Anny Alves, Flora Favareto e Mariana Marquini. Nos conteúdos, elas aparecem com roupas ousadas, em cenas íntimas e não escondem nada dos bastidores das produções. As influenciadoras acabam aumentando a visibilidade durante o carnaval, transformando em dinheiro na conta.

Conheças as musas do Carnaval que estão no Privacy

Os internautas ansiosos pelos desfiles das musas na avenida podem acessar o conteúdo delas na plataforma, desde que desembolsem um valor por assinatura.

Anny Alves

Ela é a musa da Gaviões da Fiel, que vai ser a quarta escola a desfilar no sábado de Carnaval em São Paulo. Anny Alves acredita que o carnaval aumenta o seu alcance e engajamento em relação aos conteúdos adultos.

"A presença na avenida cria uma conexão mais forte com o público e os fãs, e esse contato se reflete no engajamento na plataforma, onde posso mostrar 100% quem eu sou", conta a musa.

A criadora de conteúdo, aposta nos bastidores para ganhar o público, em que mostra as suas fantasias antes mesmo de começar o desfile.

Flora Favareto

A musa de 23 anos ainda não tem uma escola de samba para desfilar no Carnaval 2025, mas diz que está estudando as possibilidades. Ela prevê que com o desfile é um momento para cativar os assinantes, além de conquistar novos fãs.

Flora conta que "a visibilidade explode e a conexão com meus fãs se torna mais íntima. O site me deu poder de escolha e abriu novas oportunidades na minha carreira, permitindo explorar minha sensualidade de forma única".

Mariana Marquini

É a musa mais nova que está na plataforma de conteúdo adulto. Apesar da pouca idade, ela já foi Miss Goiás e campeã do Miss Copa do Brasil.

Neste ano, ela fará sua estreia no Sambódromo de São Paulo, em que será a musa do Colorado do Brás.

Marquini aposta no Carnaval como um momento para explorar coisas novas. "No site, eu vivo um carnaval todos os dias", disse a musa. "A plataforma me permitiu não apenas crescer profissionalmente, mas também cuidar da minha família", completou.

Alane Pereira

É a musa de maior idade dentre as criadoras de conteúdo e participa há 10 anos do Carnaval. Aos 39 anos, Alane Pereira é a musa da Unidos de Vila Maria deste ano.

Ela conta que a participação no Carnaval de São Paulo aumenta a intimidade entre ela e os fãs e afirma: "Esse trabalho tem contribuído muito para meu crescimento profissional. Continuo em construção e quanto mais me dedico, mais oportunidades aparecem".

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)