Saiba quanto fatura estrela do OnlyFans que transou com 101 homens em um dia

A modelo britânica Lily Phillips, que fez feito sexo com 101 homens em 14 horas, ganhou a fama depois de contar como tudo ocorreu no documentário “I slept with 100 men in one day”, do youtuber Josh Pieters. A jovem foi às lágrimas ao relatar a experiência que tinha como objetivo criar conteúdo para seu perfil no OnlyFans.

Porém, agora em entrevista ao E! News, da última segunda-feira (13), Lily contou ter faturado milhões e que não pensa em parar seu trabalho, nem quanto atingir níveis altos de dinheiro.

VEJA MAIS

"Estamos na casa dos milhões", disse. "Não há quantia que me faça parar", acrescentou.

Lily disse que agora pensa em transar com 300 homens em 24 horas, porém ela quer bater o record mundial, que atualmente é 919 homens em um dia.

"Faço isso por amor ao jogo. Eu realmente gosto. Estou acostumada a dormir com muitos homens", desabafou.

revelou que a maratona não a fez se sentir bem consigo mesma. No documentário “I slept with 100 men in one day”, do youtuber Josh Pieters, a jovem foi às lágrimas ao relatar a experiência.