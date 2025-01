Conheça Mia Bailey, modelo que ganha 'fortuna' sentindo cócegas: 'as pessoas gostam de ver'

Mia Bailey é uma modelo e criadora de conteúdo adulto australiana que tem feito sucesso nas redes sociais e na plataforma OnlyFans, em que um dos seus conteúdos é receber cócegas. Isso mesmo. Por conta do seu conteúdo, ela tem ganhado alguns milhares de dólares.

Mia contou ao "Daily Star" que alguns dos seus seguidores tem fetiche que envolve ver uma pessoa recebendo cócegas. Assim, a modelo resolveu criar vídeos especialmente para que eles pudessem aproveitar o perfil dela. Desta forma, ela aparece em vídeos rindo enquanto alguém está fazendo cócegas nela.

"Eu acho que as cócegas criam uma sensação de realidade longe da fantasia. Responder a cócegas, como rir, por exemplo, é algo que todo mundo faz, e as pessoas gostam de ver uma criadora de conteúdo que elas amam rindo e se divertindo", comentou a modelo, que tem mais de 400 mil seguidores no Instagram.

Em relação ao fetiche que algumas pessoas têm, a australiana comentou: "Isso mostra o aspecto genuíno da personalidade de uma pessoa. Eu acho que, para algumas pessoas, [o fetiche] também é sobre controle ou a falta dele".

Além do dinheiro que Mia Bailey ganha vendendo conteúdo com cócegas, ela também faz outros tipos de conteúdo, que já atende um público maior. Em apenas quatro dias após abrir um perfil nas plataformas +18, a modelo contou que conseguiu pagar todas as suas dívidas.

É importante dizer que as cócegas são um processo neurológico e físico que todos os humanos sentem e ela serve como um mecanismo de defesa, segundo a teoria mais aceita pela Ciência.

(Escrita por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)