VÍDEO: Filho de Pablo Marçal faz o 'L' durante live e gera reação de pais

Na última segunda-feira (6), uma live do ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, tomou um rumo inusitado quando seu filho Miguel fez o "L" com a mão. O gesto, que é associado aos apoiadores do presidente Lula, foi exibido pelo menino durante os primeiros minutos da transmissão, arrancando sorrisos sem graça dos pais.

A mãe do menino, Carol Marçal, rapidamente reagiu, pedindo que Miguel fizesse o "M", em referência ao sobrenome da família. "L não, Miguel. [Tem que fazer] O 'M', Miguel, 'M' de Marçal", disse ela, tentando corrigir o gesto do filho. Sem sucesso, Miguel continuou com o "L", levando Carol a questionar de forma descontraída: "Como é que faz o M?". A resposta do pequeno foi um simples "não", mantendo o gesto de apoio a Lula.

Diante da persistência do filho, Pablo Marçal, que é conhecido por sua oposição ao atual presidente, decidiu interromper a situação. "Já deu um minuto, já. Pode vazar já", comentou, enquanto Miguel saia da live. No entanto, antes de sair completamente, o menino voltou uma última vez para fazer o "L".

Confira o momento:

O momento descontraído aconteceu em uma live que discutia conselhos sobre relações familiares e casamento, tópicos comuns no conteúdo de Pablo Marçal, que também é empresário e empreendedor.

Marçal tem se aproximado de um público bolsonarista e, na última terça-feira (7), confirmou oficialmente que será candidato à Presidência da República nas eleições de 2026, pelo PRTB. Em nota oficial, ele afirmou que acredita que o empreendedorismo é "a chave para libertar o povo e fomentar o desenvolvimento econômico".

Marçal foi um ativo apoiador de Jair Bolsonaro durante o segundo turno das eleições de 2022 e teve uma participação expressiva nas intenções de voto entre os bolsonaristas durante sua candidatura em 2024, mesmo sem o apoio oficial do ex-presidente.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)