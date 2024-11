Polícia Federal indicia Pablo Marçal por uso de documento falso

A Polícia Federal indiciou nesta sexta-feira (8/11) o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, por uso de documento falso.

No dia 4 de outubro, antevéspera das eleições municipais de 2024, Marçal apresentou um laudo falso contra o adversário Guilherme Boulos (PSOL).

No dia 7 de outubro, a perícia da Polícia Federal confirmou que a assinatura do médico José Roberto de Souza, registrada no documento em questão, era falsa. A investigação envolveu a comparação de várias assinaturas do médico ao longo de anos, evidenciando a irregularidade do documento.

Em depoimento nesta sexta-feira, Marçal negou envolvimento no caso e disse que o documento foi postado pela equipe dele.

Na conclusão, a PF afirma que as assinaturas não foram produzidas pela mesma pessoa.

“Verificou-se a prevalência das dissimilaridades entre a assinatura questionada e os padrões apresentados, tanto nas formas gráficas, quanto em suas gêneses, não havendo evidências de que tais grafismos tenham sido escritos por uma mesma pessoa. As evidências suportam fortemente a hipótese de que os manuscritos questionados não foram produzidos pela mesma pessoa que forneceu os padrões”, disseram os peritos.

A filha do médico falecido em 2022, a oftalmologista Aline Garcia Souza, afirma que seu pai nunca trabalhou na clínica Mais Consulta, em São Paulo, e nunca realizou atendimentos clínicos para pessoas com dependência química.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)