Silas Malafaia defende Boulos e diz que Pablo Marçal deveria ser preso

O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, afirmou na noite desta sexta-feira (4/10) que Pablo Marçal, candidato à prefeitura de São Paulo pelo PRTB, deveria ser preso por forjar um documento envolvendo seu adversário Guilherme Boulos

“A psicopata do Pablo Marçal está forjando um documento contra Boulos, acusando-o de ser dependente de drogas. Isso é inaceitável! Não é porque Boulos é nosso inimigo político que devemos aceitar esse tipo de atitude”, declarou Malafaia em suas redes sociais.

Mais cedo, Marçal apareceu em seu Instagram a imagem de um suposto receituário médico, datado de 19 de janeiro de 2021, que indicava que Boulos teria sofrido um “surto psicótico” e que um exame toxicológico teria detectado o uso de cocaína. O documento foi assinado por José Roberto de Souza

Boulos rapidamente negou a veracidade da publicação e anunciou que pediria a prisão de Marçal e de Luiz Teixeira da Silva Júnior, dono da clínica Mais Consulta e amigo do influenciador, responsável pelo suposto receituário. O número de RG de Boulos no documento estava incorreto, e havia vários erros de digitação. Boulos também declarou, em uma transmissão ao vivo, que no dia 19 de janeiro de 2021 ele estava visitando a comunidade do Vietnã, na zona sul de São Paulo, tendo inclusive feito postagens nas redes sociais na

“Entraremos hoje à noite com um pedido de prisão contra Pablo Marçal e o dono da clínica. Além disso, tomaremos todas as medidas cabíveis junto à Justiça Eleitoral”, afirmou Boulos em uma live feita cerca de meia hora

Desde o debate na TV Bandeirantes, em 4 de agosto, Marçal vem chamar Boulos de “cheirador” e “aspirador de pó”, prometendo apresentar provas de que o candidato do PSOL seria usuário de cocaína. Ele chegou a dizer que apresentou essas evidências no último debate entre os candidatos, realizado pela TV Globo na quinta-feira (3/3).

No debate anterior, promovido pela Folha/UOL em 30 de setembro, Marçal sugeriu que suas acusações se baseavam em uma suposta internação de Boulos no Hospital do Servidor. Em resposta, Boulos esclareceu que havia sido internado na unidade médica aos 19 anos por causa de uma crise de depressão, e chamou Marçal de “mentiroso”.

Conflito entre Malafaia e Marçal

Nas últimas semanas, Silas Malafaia criticou duramente Pablo Marçal, chamando-o de psicopata e pedindo que os evangélicos não votem nele. O pastor o acusa de se posicionar de forma ambígua sobre o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e de tentar se beneficiar politicamente dos atos de 7 de

Na ocasião, Marçal chegou após o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de Malafaia, quando o evento já havia terminado, e foi impedido de subir no

“O evento estava encerrando quando ele chegou. Um representante do Novo [Marina Helena] subiu, o prefeito [Ricardo Nunes] subiu, mas ele quer o quê? Ele gosta de ser o centro das atenções. [...] Ele queria subir no carro depois que acabou para quê? Tirar proveitos e fazer selfies, gravar vídeos. Essa cara quer enganar o povo. Ele é mentiroso