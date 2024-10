Pablo Marçal surge sem gesso no braço: ‘doutora Tabata falou que já podia tirar'

Após Tabata Amaral (PSB) afirmar que o gesso no braço de Pablo Marçal era "cenográfico", o candidato do PRTB removeu a imobilização e declarou que seu corpo se recupera de maneira "rápida".

Em uma coletiva de imprensa durante a caminhada com apoiadores no Brás (SP), Marçal ironizou a fala da candidata do PSB. "A doutora Tabata de Harvard falou que já podia tirar", disse.

No local, o ex-coach também se desculpou com a imprensa por declarações feitas durante a campanha e disse que seu maior desejo é criminalizar o comunismo no Brasil.

"Nós criminalizaremos em breve o comunismo, assim como o Brasil criminalizou o nazismo. Não vamos curvar para a consórcio comunista do Brasil."