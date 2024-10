‘Não é um sonho de vida ser prefeito, mas é uma missão de Deus’, diz Pablo Marçal em debate

No início do debate à prefeitura de São Paulo, Paulo Marçal e Boulos discutiram sobre a geração de emprego na cidade. O candidato do PRTB afirmou que ser prefeito não é um sonho de vida, mas uma missão divina. Em seguida, Marçal questionou a atual gestão e perguntou quais os projetos de Boulos para a geração de emprego e renda em SP. Além dos dois, participam do debate os candidatos Datena (PSDB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

"Sou empreendedor raíz, estudei em escola pública, não quero usar da política para subir na vida. Eu sou o único candidato que não deve favor a ninguém. Será um governo do povo. Não é um sonho de vida ser prefeito, mas é uma missão de Deus. Quero que esse país dê certo. Peço que você avalie as propostas que cada um carrega", pediu o candidato.

O debate dos candidatos será realizado em quatro blocos de perguntas, dois com temas livres e dois com temas sorteados pelo mediador e jornalista César Tralli. Durante o primeiro bloco, com tema livre, Marçal perguntou o que Boulos trará de inovação, caso ganhe as eleições deste ano. "O trabalho que nós vamos fazer vai levar emprego para a periferia da cidade, perto da casa destas pessoas, com redução de IPTU para empresas que forem gerar emprego na periferia, sem que estas pessoas precisem passar 2 horas para atravessar SP", garantiu o representante do PSOL.