Debate na TV Liberal: candidatos à prefeitura de Belém discutem seus planos de governo; acompanhe

Seis candidatos à prefeitura de Belém se reúnem, na noite desta quinta-feira (3), para o debate político promovido pela TV Liberal, uma oportunidade de mostrar ao eleitor da capital paraense suas ideias e propostas. O encontro, promovido pela Globo e realizado pela TV Liberal, é o último antes do primeiro turno das eleições municipais, que ocorrem em todo o país no próximo domingo, 6 de outubro.

Um sorteio definiu a ordem em que cada candidato fará perguntas entre si nos quatro blocos do debate. No primeiro bloco, as perguntas entre os candidatos terão tema livre. Já no 2º, as perguntas serão feitas entre os candidatos conforme sorteio realizado ao vivo. No 3º bloco voltam as perguntas livres e no 4º as perguntas com temas sorteados. Ao todo, 20 temas estão disponíveis para serem discutidos.

Veja as regras do Debate da TV Liberal

O debate focará nas perguntas e respostas sobre os programas de governo dos candidatos;

O primeiro e o terceiro blocos terão perguntas de tema livre;

O segundo e o quarto blocos terão perguntas de 20 temas sorteados ao vivo no início de cada bloco;

No quarto bloco, os candidatos também poderão fazer suas considerações finais;

Nos dois primeiros blocos, cada candidato responderá apenas uma vez;

Nos dois últimos blocos, os candidatos poderão responder até duas perguntas;

Caso algum candidato não compareça, seu lugar será mantido vazio, com uma placa indicando seu nome.

Veja os principais pontos defendidos no debate:

O primeiro bloco é conduzido com perguntas feitas entre os próprios candidatos. Houve indiretas entre os questionamento, mas o debate segue em tom de civilidade. Em geral, foram tratados temas como segurança pública, COP 30.



O candidato Éder Mauro fez a primeira pergunta ao candidato Igor Normando, questionando-o sobre o orçamento do partido Podemos, enquanto o candidato era partidário da legenda e comparando com o orçamento do município de Belém. Éder Mauro não concluiu a pergunta porque usou os 30 segundos sem terminar o questionamento.

Em resposta, Igor Normando falou sobre a administração dele nas Usinas da Paz, e disse que caso não tivesse feito uma boa prestação de contas junto ao Podemos, o candidato Jefferson Lima, nem poderia se candidatar na atual eleição.

O terceiro a perguntar foi Delegado Eguchi, também para o atual prefeito Edmilson Rodrigues sobre segurança pública. O candidato do PRTB, ao questionar, defendeu a criação de um Centro de Inteligência de Segurança Pública da Guarda Municipal de Belém. Na resposta, o atual prefeito de Belém disse que esse trabalho de inteligência já é executado pela GMB e ressaltou que é mantido em silêncio para preservar a segurança de quem atua no setor.

O quarto candidato a fazer perguntas foi Igor Normando, que perguntou para Delegado Eguchi como avalia o legado da COP-30 para as regiões mais vulneráveis da capital paraense. Eguchi defendeu o momento como o maior momento da cidade em toda sua história. Como proposta, o candidato defendeu que a questão logística deve ser prioridade na sua gestão, com a criação Via Marajoara, que ligará Icoaraci ao centro de Belém, passando por cima de Avenidas como Augusto Montenegro, Arthur Bernardes e Almirante.

A quinta pergunta do debate foi do candidato Thiago Araújo que questionou ao candidato Delegado Eder Mauro qual o plano para atender quem precisa de atendimento especial na saúde e educação em Belém. O candidato do Partido Liberal, em resposta, que um dos pilares da sua gestão é garantir o acesso à saneamento básico para toda a população de Belém, sobretudo das regiões periféricas da capital. Em tréplica, Thiago Araújo defendeu que as obras da COP-30 cheguem às perferias de Belém.

O último a fazer perguntas no primeiro bloco foi Jefferson Lima, candidato do Podemos, que questionou Thiago Araújo quais são suas propostas para os feirantes de Belém. Em resposta, o candidato do Republicanos, defendeu o poder econômico das feiras da capital e disse que na sua gestão a capacitação dos feirantes e reestruturação das feiras, visando gerar renda e novos empregos.

Segundo bloco

No segundo bloco, Jefferson Lima foi o primeiro a perguntar, que se dirgiu ao candidato do PL, Eder Mauro sobre os planos do candidato para resolver a questão dos lixões e aterros da capital paraense. Em resposta, Eder Mauro disse que vai propor um novo aterro, moderno para garantir segurança à população.

Em resposta, Jefferson prometeu que em sua gestão, a reciclagem e mudança de hábitos da população, para manter a cidade limpa. E concluiu dizendo que em seu governo o lixo dará oportunidade para quem quer empreender.

A segunda pergunta foi de Everaldo Eguchi para Edmilson Rodrigues com o tema canais. Edmilson defendeu as obras de macrodrenagem realizadas durante sua gestão.

Eder Mauro foi o terceiro a perguntar e questionou Igor Normando. Eder Mauro perguntou o que o candidato do MDB pretende fazer com os investimentos do Governo Federal para a COP-30. Na resposta, Igor Normando defendeu o uso de recursos para saneamento e outras ações para geração de emprego e renda, principalmente nas áreas periféricas.



A quarta pergunta teve como tema urbanismo. Igor Normando foi quem questionou sobre o tema e escolheu Jefferson Lima. O candidato do MDB perguntou com o representante do Podemos pretende resolver os alagamentos em Belém. Jefferson disse, em resposta, que pretende resolver com uma equipe profissional e técnica.



O quinto a perguntar foi o candidato do PSOL, Edmilson Rodrigues, com o tema segurança. Na oportunidade, perguntou quais os planos de Everaldo Eguchi para a segurança de Belém.

Terceiro bloco

O primeiro a perguntar no terceiro bloco, com perguntas de tema livre, foi Jefferson Lima. O candidato do Podemos escolheu Igor Normando, a quem perguntou sobre o trabalho feito por ele nas Usinas da Paz. Em resposta, Igor Normando afirmou que foram realizados mais de 3 milhões de atendimentos no projeto da UsiPaz.



Pela ordem, Igor foi o segundo a perguntar. O candidato do MDB escolheu Jefferson Lima para responder sobre os planos para a saúde de Belém. Jefferson propôs mudanças nas UBS, UPAS e unidades de pronto socorro, como um formato de atendimento 24h.



O atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, foi o terceiro a conduzir perguntas. O candidato do Psol questionou Igor Normando sobre o voto contra os ônibus com ar condicionados. Na resposta, o candidato MDB defendeu o voto negativo e disse que irá abrir licitações para renovar a frota, equipada com ar condicionado, wi-fi e equipamento para acessibilidade.



A quarta pergunta foi de Thiago Araújo que escolheu Eder Mauro como sabatinado. O questionamento foi sobre o que o candidato do PL acha sobre a relação entre Igor Normando e o governador Helder Barbalho.



Em seguida, Eder Mauro foi o quinto a perguntar. Direcionado ao candidato do Psol. O representante do PL questionou Edmilson sobre uma dívida de 503 milhões de reais. Em defesa, Edmilson afirmou que recebeu a cidade abandonada e precisou recomeçar do zero em sua gestão. Edmilson ainda disse sobre os investimentos necessários durante a pandemia.



Em resposta, o candidato do PL questionou sobre a quantidade de assessores do atual prefeito.



Candidato do PRTB fez a pergunta para Thiago Araújo sobre projetos para assistência social em Belém. Thiago defendeu ampliar a oferta de CRAS e centros de acolhimento, sobretudo para idosos, e criação de espaços para geração de renda na cidade. Por fim, falou sobre planos para redução da máquina pública e olhar especial para pessoas com neurodivergência, mulheres e idosos.



Em tréplica, Eguchi disse que sem sua gestão planeja criar aplicativo para agendamento de atendendimentos, afim de reduzir filas. Outro projeto apresentado foi o cheque alimentação, de até R$500, que só poderá ser usado em pequenos negócios credenciados.

Quarto bloco



No último bloco, o primeiro a fazer perguntas foi Igor Normando, que direcionou a pergunta à Thiago Araújo com o tema turismo. Thiago disse que a capital precisa de parcerias para impulsionar o turismo com olhar cuidadoso, pensandos nos mais vulneráveis. Na tréplica, Igor cobrou de Thiago respostas sobre uma suposta alegação sobre as periferias de Belém "ser cheia de ladrão" e disse que planeja programações culturais no centro histórico de Belém.

Saneamento básico foi o tema da segunda pergunta. Dessa vez, Eguchi sabatinou o candidato Edmilson Rodrigues sobre quais os planos para o saneamento se seguir na prefeitura.